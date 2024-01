Il Quartetto di Sostakovic contro la guerra

Era l’estate del 1960 quando Dmitrij Sostakovic si recò a Dresda: vide la città che portava ancora i segni dei bombardamenti e ne rimase colpito, al punto che compose di getto il Quartetto n.8, dedicato "alle vittime del fascismo e della guerra". Proprio quel capolavoro sarà una delle perle della 16ª edizione del "Concerto della Memoria e del Dialogo", organizzato dagli Amici della musica, sabato 27 alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni. "In questi anni abbiamo affrontato il tema della memoria in varie declinazioni – sottolinea Andras Gemes, presidente dell’associazione –. Quest’anno lasceremo parlare totalmente la musica". Protagonista del concerto sarà il prestigioso Quartetto Prometeo (con i violini di Giulio Rovighi e Aldo Campagnari, la viola di Danusha Waskiewicz e il violoncello di Francesco Dillon). Suddiviso in due parti, il concerto proporrà anche il Terzo Quartetto di Giorgio Federico Ghedini, il brano "Wreck/Wed" del compositore post-minimalista David Lang e un altro gioiello, "Different trains", che Steve Reich scrisse nel 1988 su commissione del Kronos Quartet: un racconto autobiografico sull’Olocausto in cui i ricordi del musicista, che da bambino viaggiava spesso su treni da una costa all’altra degli States per fare visita ai genitori separati, si sovrappongono con la memoria di "treni diversi" che durante la guerra portavano altri bambini nei lager.

