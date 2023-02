"Il quartiere non è un dormitorio Risposte su polo Conad e moschea"

Per il progetto per l’ampliamento dello stabilimento Conad Nordovest "sono stati fatti enormi passi avanti", anche grazie alla "risoluzione di alcune criticità iniziali che per noi erano inaccettabili".

Lo spiega Fabrizio Benelli, portavoce del comitato Villaggio Europa-Quartiere Sacca, che saluta favorevolmente il piano di riqualificazione dell’area da parte del Comune di Modena.

Alla Sacca in questi mesi sono stati fatti numerosi interventi di riqualificazione. Come li giudicate?

"Nel momento in cui il Comune si attiva a riqualificare quest’area i comitati e i cittadini non possono che essere felici. È evidente che alcune situazioni di criticità che portiamo avanti da anni non si risolvono con interventi di questo tipo".

Quali sono i punti critici?

"In generale crediamo che la visione dell’amministrazione comunale sia quella di considerare la Sacca solo come un quartiere dormitorio. Lo abbiamo detto e ribadito più volte e lo torneremo a dire il 15 febbraio in occasione di un’assemblea pubblica alla polisportiva alla quale sono stati invitati i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione; non sappiamo se saranno presenti anche gli assessori".

Un’occasione per fare il punto anche sul Polo-Conad?

"Certamente, anche perché è necessario riprendere il confronto che avevamo con l’assessore all’Urbanistica Vandelli che nell’ultimo periodo si è un po’ rallentato".

Dal progetto iniziale, però, c’è stata un’evoluzione non crede?

"Oggettivamente se guardiamo alla fase di discussione fatta durante gli incontri alla Conferenza dei servizi sono stati fatti enormi passi avanti. Le criticità sono state risolte e il progetto iniziale, che per noi era inaccettabile, è stato ridimensionato".

Si troverà una risoluzione che possa soddisfare tutti?

"Il nostro obiettivo è trovare un compromesso per garantire la vivibilità nel quartiere, per assicurare spazi verdi e ridurre l’inquinamento acustico. Confidiamo sulla Conferenza dei servizi che è ormai alle fasi finali della discussione".

Quindi è ottimista riguardo la situazione?

"Guardi i cittadini sono sempre sull’attenti. Ad oggi non abbiamo ricevuto comunicazioni, siamo in attesa di notizie sull’area Ex Pro Latte dove c’è l’intenzione di andare a realizzare un nuovo centro islamico che sarebbe molto impattante per il quartiere. Noi abbiamo sempre cercato di dialogare con toni pacati e costruttivi anche se a volte abbiamo dovuto registrare difficoltà di dialogo con l’amministrazione comunale se non addirittura di chiusura".

Paolo Tomassone