Il questore Dosi: "Disagio giovanile e spaccio: i controlli hanno dato risultati"

"Ringrazio i modenesi per l’alto senso civico che li contraddistingue e la loro collaborazione. Le situazioni che siamo chiamati ad affrontare ogni giorno sono in continuo cambiamento e il nostro compito è proprio quello di rimodulare il modo di affrontare i problemi in relazione ai fenomeni che si palesano. L’attività investigativa ha dato i suoi risultati ma ci siamo dovuti confrontare con tante cose nell’ultimo anno: il fenomeno dello spaccio e quindi del consumo di sostanze così come la devianza giovanile e gli episodi di sopraffazione nella zona delle autocorriere. Abbiamo rimodulato i servizi, aumentato i presidi arrivando a risultati importanti. Ora abbiamo a disposizione venti nuovi agenti".

Il questore Donatella Dosi ha salutato così la città: a partire dal primo luglio, infatti, al suo posto arriverà, da Ravenna, Lucio Pennella. "Lascio una città bella, attenta ai temi della sicurezza che non è quantificabile – ha detto – Non ha unità di misura e diventa complicato fare un bilancio: dovessi parlare solo dei numeri della nostra attività sicuramente sono in aumento arresti, denunce, i provvedimenti di tipo amministrativo. Mi rendo conto però che per la città è importante aver cercato di aver dato risposte a quelli che sono i bisogni che la cittadinanza ci rappresenta. Questo è il motivo per cui abbiamo cercato, in questi due anni, di rimodulare i nostri interventi in base alle situazioni emergenziali: devianza giovanile, immigrazione irregolare e proprio in questi giorni ci stiamo concentrando sulla sicurezza e vivibilità per i cittadini delle aree verdi: i modenesi hanno diritto di vivere in serenità".

Dosi ha sottolineato come comprenda il disappunto dei cittadini, evidenziato nel corso di una recente assemblea pubblica ma come i problemi vadano affrontati con gli strumenti a disposizione: quelli normativi e amministrativi. I ‘temi’ che più preoccupano i cittadini sono lo spaccio, la devianza giovanile e l’immigrazione irregolare.

"Le condizioni di marginalità, chiunque riguardino, sono poi l’anticamera per situazioni di illegalità o di episodi di microcriminalità, che sono quelli che fanno crescere la preoccupazione – ha sottolineato Dosi –Terminata l’esigenza connessa all’anno scolastico, ora c’è la grande attenzione per i ruoli di aggregazione, come parchi e aree verdi. Lo spaccio, poi – ha rimarcato – si porta dietro una scia di illegalità: se c’è offerta è perchè c’è una significativa domanda. La droga la consuma anche chi deve trovare un modo per acquistarla e questo crea altri fenomeni come i furti su auto o negli esercizio commerciali". Dosi ha ribadito come la polizia stia cercando di dare risposte alle esigenze dei cittadini, anche a fronte delle risse che avvengono spesso in strada, tra stranieri. "Facciamo tanti interventi per litigiosità ò ha spiegato – si assiste alla crescita di insofferenza verso le regole. Quotidianamente le volanti intervengono per liti in famiglia ma anche sugli ambienti di lavoro, in strada, nei negozio: c’è una escalation di aggressività nelle relazioni interpersonali e riguarda tutti".

Un trend in crescita, ha precisato ancora Dosi, è proprio quello degli ammonimenti. "Laddove si è persa la capacità di risolvere e parlare in modo civile subentra l’ammnimento, uno strumento importante".