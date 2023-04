Il questore parla ai giovani "Mai più pattuglie a scuola Basta conflitti, il futuro è vostro"

di Valentina Beltrame

Una location significativa, che insiste su due zone calde della città: il Novi Sad, teatro di un recente omicidio e l’autostazione, dove lo spaccio di droga è purtroppo fiorente. La polizia di Stato ha scelto l’auditorium Marco Biagi per celebrare ieri il 171esimo anno dalla fondazione, a pochi giorni dall’anniversario della morte del giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse. E’ bastato poi attraversare la strada per raggiungere il cortile dell’istituto Corni, dove ultimamente la polizia è intervenuta più volte per liti e aggressioni e dove i ragazzi hanno incontrato gli agenti in un clima di festa. Proprio sui giovani (alcuni studenti dell’Ipsia e dell’IIs Corni erano presenti all’auditorium) e sull’integrazione si è soffermata il questore di Modena Silvia Burdese nel suo discorso: "Le volanti non possono venire a salvare docenti, personale Ata e studenti! Siamo a vostra disposizione ma il tempo, il presente e il futuro, sono vostri", ha detto rivolgendosi proprio ai ragazzi. Il questore aveva esordito ricordando la vittima dell’omicidio al Novi Sad del 31 marzo scorso: "Sedici anni, aveva 16 anni. Quel giorno il numero di emergenza ha ricevuto tantissime telefonate da parte di cittadini che segnalavano la rissa; gli esposti, le denunce, sono per la polizia un grande patrimonio e ci permettono di #essercisempre come dice il nostro motto. Questo è un territorio che conosciamo passo passo e che ascoltiamo per poi costruire insieme le strategie per la sicurezza. Anche in questi giorni stiamo affrontando i problemi come una squadra che va allargata alla scuola, alla sanità, alle associazioni". Burdese ha quindi ringraziato le aziende, i gruppi di controllo di vicinato, il volontariato, il mondo accademico e sanitario oltre a tutte le forze di polizia che operano sul territorio: "L’anno scorso c’era il fenomeno delle baby gang, abbiamo fatto tanto, Daysan (il nome di una delle bande ndr) è stata disarticolata, altre ne arriveranno e noi saremo pronti. Il 40% degli interventi delle volanti riguarda la conflittualità giovanile, interetnica, sociale, di vicinato, in famiglia. Anche a causa della crisi migratoria ed economica la polziia è sempre più spesso impegnata con le persone ai margini della società per abuso di alcol e droghe, disagio mentale, povertà. Sono per lo più uomini, sia italiani sia stranieri, che vivono in estrema povertà e che entrano in loop distruttivi e che spesso sfociano nella violenza". Il questore ha citato vari episodi legati a vite allo sbando: la terribile violenza sessuale al Windsor Park, il tentato omicidio di Ponte Alto, la rapina in tabaccheria a Carpi, l’ultima lite a bottigliate in viale Gramsci, i minori "con le ore vuote" che si azzuffano al luna park e che non si riconoscono nelle regole della società. "Tutti episodi a cui abbiamo dato risposta – ha aggiunto il questore – E’ il momento di agire sulle cause, le politiche di integrazione esistono, di progetti ce ne sono, ricordo che mentre in viale Gramsci volavano bottigliate poco più in là, in parrocchia, don Graziano celebrava una messa in più lingue. Purtroppo, però, c’è chi non vuole entrare a far parte dei percorsi e rimane fuori dai radar, è questo che crea allarme sociale. Dobbiamo quindi attivare le leve dell’integrazione come lo sport (erano presenti anche i presidenti di Modena calcio e Modena volley, ndr) doposcuola, reti condominiali e parrocchie come quella del parco XXII Aprile. Certo le risorse sono inadeguate alle esigenze, per questo ringrazio le donne e gli uomini della polizia di Stato che sacrificano anche la loro vita personale per il bene di tutti".

Il questore ha poi sottolineato il grande impegno sulla strada di tutte le specialità della polizia, dalla Stradale alla Polfer, con controlli e persone identificate raddoppiati nel 2022 rispetto all’anno precedente; più arresti per reati predatori come i furti; una grande attività investigativa della squadra mobile su devianze giovanili, droga e prostituzione; accompagnamenti ai centri per il rimpatrio quadruplicati; gestione dell’ordine pubbliche impeccabile (tifoserie, rave party e manifestazioni) fino all’onda anomala dei passaporti dovuta alla Brexit e alla fine della pandemia.