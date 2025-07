Il questore Pennella : "La militarizzazione di piazze e quartieri non è la strada giusta"

"Credo che Modena sia una città con problematiche simili a tutte le altre città ma che possono essere gestite nella maniera giusta, senza esasperare o minimizzare le situazioni. Vedrò di lavorare per migliorare la situazione in raccordo con prefetto e sindaco; fermo restando che ognuno fa la sua parte. Innalzamento della questura in fascia A? Non entro nel merito ma quello che conta è che i collaboratori, i funzionari, i poliziotti siano di fascia A". Carismatico, pronto a mettersi in gioco. Si è presentato ieri alla stampa il nuovo questore Lucio Pennella che prende il posto di Donatella Dosi. Pennella ha sottolineato "l’importante ruolo svolto dai cittadini" ma anche dalla stampa in cui, ha detto, riconosce una funzione fondamentale. "Sono fiero e onorato di essere stato chiamato a garantire la sicurezza di questa città: cercherò di farlo con professionalità e l’aiuto dei miei collaboratori nel migliore modo possibile" – ha sottolineato esprimendo un saluto ai cittadini modenesi.

Cosa ne pensa della realtà modenese?

"Incontrerò sindaco, prefetto, con i miei funzionari per capire quali sono le criticità da affrontare in via prioritaria e vi metteremo subito mano per cercare di arginarle. Sono fiero e onorato di essere stato chiamato a garantire la sicurezza dei modenesi e cercherò di farlo nel miglior modo possibile: sono propenso all’ascolto della gente e i nostri uffici sono sempre aperti. Quella di Modena è una situazione interessante, governabile, che può essere gestita e sicuramente migliorata. Sono fiducioso di quello che si potrà fare. Questa è una città laboriosa, fatta di gente che si è sempre rimboccata le maniche, come ha dimostrato durante e dopo il sisma. Credo che avrò una buona sponda dai cittadini modenesi".

In merito al tema della sicurezza cosa intende fare? I cittadini chiedono più pattuglie nelle zone più critiche...

"Se ci saranno situazioni che chiederanno rinforzi si farà ma ho fatto un giro in città e ho visto un buon passaggio di pattuglie, non solo le nostre quindi il sistema mi sembra collaudato. Datemi il tempo di capire dove si può intervenire per fare qualcosa in più. Ma la militarizzazione del territorio non è una cosa particolarmente bella: il territorio deve essere territorio e la gente deve poter uscire in sicurezza, in tranquillità. Se ci vede deve poterci salutare e non per chiedere un intervento. Una città medaglia d’oro per la resistenza non può aver timore di alcuni ragazzini che la sera si mettono a delinquere: quello non può spaventare i modenesi perchè noi saremo al loro fianco e cercheremo di arginare questi fenomeni".

Ha detto che ognuno deve fare la propria parte...

"Quando si lavora in rete è importante. Il tessunto connettivo è importante nel nostro corpo e ognuno deve interagire per far si che questo tessuto, quello esterno sia sempre più saldo. Creare ad esempio tanti bacini culturali in una città è importante: se si genera cultura, l’illegalità non ha spazio. Se in un giardino creiamo eventi culturali uno spacciatore non ci fa e se abbiamo le idee chiare tutti lo riusciamo a fare. I cittadini si riappropriano del territorio e non c’è spacio per l’illegalità".

Cosa ne pensa dell’innalzamento della questura in fascia A?

"Per me Modena è già una questura di fascia A. Le criticità, lo spaccio, l’illegalità, la devianza giovanile non le possiamo risolvere ma possiamo studiarle per convivere con queste problematiche evitando che degenerino. Serve un impegno certosino; se tutti facciamo la nostra parte, senza strumentalizzarle facciamo un servizio buono per la collettività".