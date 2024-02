Il racconto della domenica: "La gente è scontrosa e ostile. Cosa ci sarà nel futuro?"

Gavioli

Guido è ossessionato da un romanzo che ha appena letto: “Uccelli da gabbia e da voliera” di Andrea De Carlo. La società algida, meschina descritta in quelle pagine lo ha colpito e affondato. Anche ora al lavoro nella scuola in cui è dirigente, non riesce a concentrarsi sulle cose da fare, sulla miriade di problemi da risolvere. Davanti a lui un’insegnante si sta lamentando per l’ennesimo slittamento, a suo parere immotivato, di certi progetti da sviluppare con gli alunni, ma lui l’ascolta a malapena. Giocherella con una matita e guarda fuori dalla finestra. L’insegnante, davanti a un così manifesto disinteresse, smette di parlare. Guido la congeda in modo frettoloso. Ne riparleranno, intanto si dia una calmata. La donna se ne va delusa, si aspettava comprensione e solidarietà. Comprensione e solidarietà sono tra componenti del vivere civile che nel romanzo di De Carlo sembrano perdute. La gente è scontrosa, ostile, risponde seccata anche alla banale richiesta di un’indicazione stradale o, addirittura, si gira dall’altra parte. L’aria di Milano è tetra e appesantita dall’inquinamento atmosferico, da rumori molesti, da odori cattivi. Il traffico è intasato e gli ingorghi stradali rendono impossibile la circolazione. Si fa fatica a respirare per il pulviscolo e per la tensione che aleggia nell’aria, come se da un momento all’altro dovesse scoppiare qualcosa. Guido guarda il cielo plumbeo. Tra poco pioverà una pioggia impregnata di sostanze tossiche. Suona il telefono. È l’ufficio del sindaco: gli confermano che il primo cittadino verrà a scuola tra una settimana ad inaugurare l’ala nuova di zecca e la palestra per le quali Guido si è tanto battuto. Ora, anche questo indiscutibile risultato non gli suscita emozioni né soddisfazioni. Si sente un uccello in gabbia, imprigionato nella routine di giornate troppo uguali. Sempre con i capitoli del libro che gli ronzano in testa esce dal suo ufficio diretto al piano terra al distributore del caffè. Nel frattempo è suonata la campanella per il cambio dell’ora e gli studenti sciamano per le scale come uccelli di voliera liberati e ansiosi di esplorare il cielo. Sono ancora piccoli, la sua è una scuola secondaria di primo grado, ma già connaturati da un’impronta precisa proiettata verso un futuro incerto. Felpe con i cappucci alzati, unghie di gel con i brillantini, piumini argentati. Si spintonano, si rincorrono, disegnano dei capannelli che si formano all’improvviso e bruscamente si disperdono come stormi dopo un colpo di fucile. Cosa sarà del loro futuro pensa Guido? Cosa li aspetta che non sia un’incognita pregna di cattivi presagi? E mentre sorseggia il caffè Guido finalmente comprende ciò che lo angoscia più di tutto: il romanzo di De Carlo è stato scritto nel 1982. Più di quarant’anni fa, ma sembra oggi.