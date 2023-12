Il Ramazzini piange. Elena Silingardi

E’ scomparsa prematuramente a soli 60 anni Elena Silingardi, l’ex coordinatrice infermieristica dei reparti di Chirurgia e Gastroenterologia dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Amatissima e stimata, Elena era andata in pensione poco meno di un anno fa, dopo essere stata in primissima linea nelle fasi più dure della pandemia. Lascia un grande vuoto nei colleghi e in tutti coloro che l’hanno conosciuta. "Per 40 anni ha rappresentato un punto di riferimento sicuro per pazienti e colleghi, che ne hanno potuto apprezzare le straordinarie doti umane e la grande competenza professionale sempre dimostrata. Una figura preziosissima nel periodo Covid, dove si è contraddistinta per disponibilità e duttilità – afferma una nota dell’Ausl di Modena –. Chi ha avuto l’onore di conoscerla sul posto di lavoro ricorda una professionista amata da tutti, sempre sorridente, animata da uno spirito ottimista che le permetteva di affrontare con decisione e positività ogni sfida che si presentava.

Alla famiglia di Elena Silingardi le più sentite condoglianze della Direzione AUSL, a nome di tutti i professionisti".