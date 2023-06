"Il Ramazzini sia un centro demenze"

Per Modena Volta Pagina, Movimento 5 Stelle, Unione Popolare, la residenza per anziani Ramazzini deve diventare un centro pubblico per la cura delle demenze. Ecco il loro comunicato congiunto: "La cronaca di oggi riporta la risposta del sindaco all’interrogazione del consigliere Giacobazzi in cui, tra l’altro, ribadisce che “I lavori della nuova casa residenza anziani Ramazzini (...) saranno ultimati nel prossimo autunno (...) e la Provincia, nel frattempo, svilupperà il progetto per l’utilizzo dell’Istituto Ramazzini per l’ampliamento dell’istituto scolastico Fermi”. Né la destra né Muzzarelli hanno considerato il richiamo di Italia Nostra secondo il quale il Comune di Modena non ha acquisito l’obbligatoria autorizzazione della Soprintendenza prima di concedere alla Provincia l’immobile Ramazzini affinché l‘atto non sia illegittimo. È necessario, quindi, che sia verificata la legittimità della convenzione fra gli enti coinvolti. L’Istituto Ramazzini, svolge incessantemente dal 1915 funzioni assistenziali ed ha un profilo secolare che deve essere mantenuto, pur con le indispensabili risanamenti e ristrutturazioni. L’attuale struttura interna dell’edificio, organizzato in piccole unità, rifiuta la conversione degli spazi del corpo centrale in aule scolastiche perché ne sarebbe stravolto l’impianto storico da tutelare. Inoltre, con una destinazione d’uso non sanitaria si rinuncerebbe ad un edificio mirabilmente inserito nel verde e nel cuore del quartiere . Ciò lo rende adatto, per il futuro, ad essere centro per le cure in assistenza domiciliare dei pazienti affetti da demenza (disturbi cognitivi e Alzheimer)".