Il rammarico di Bisoli : "Sconfitta immeritata"

Una sconfitta con tante recriminazioni, secondo Pierpaolo Bisoli: "Non meritavamo di perdere, abbiamo disputato forse il più bel primo tempo da quando ci sono io, tenendo testa a una squadra che lotta per vincere il campionato. I tre gol subiti li abbiamo tutti regalati, errori che non potevamo permetterci contro due attaccanti (Coda e Tutino, nda) da 20 o 30 reti a campionato. Il 2-0 ci ha un po’ tagliato le gambe ma non ci siamo arresi, anche la terza rete è stata un regalo però abbiamo continuato a lottare, realizzando la rete del 3-1. La gara si poteva riaprire quando eravamo sotto di una sola rete perché abbiamo colto un palo e costretto il loro portiere a una grande parata. Questa partita deve farci capire che non possiamo permetterci di fare regali. Nonostante fossimo in grande emergenza abbiamo tenuto in mano la partita, ci siamo mostrati tosti e compatti, lottato fino alla fine e questo mi fa ben sperare".

Nonostante le numerose assenze l’assetto tattico è rimasto lo stesso: "Non avevo i giocatori per uno schieramento più prudente, Pergreffi aveva ancora qualche problema, Cauz era stato influenzato. Ma perché avrei dovuto cambiare? La squadra ha risposto positivamente disputando un grande primo tempo ma dovevamo riempire di più l’area. Avevamo giocatori di palleggio e una sola punta, abbiamo manovrato tanto e concluso poco". Anche per questo è entrato Caso, che ha bisogno di giocare: "Ne ha tanto bisogno, Caso è ancora indietro, molto indietro". Sulla sostituzione di Duca: "Era stanco, era stato ammonito e l’avevo visto affaticato. La staffetta con Caso era preventivata". Sull’assenza di Defrel: "Non si può allenare, abbiamo provato a recuperarlo facendolo giocare ma abbiamo peggiorato la situazione. Ancora per un po’ non lo vedremo in campo. Nonostante la sconfitta non ho nulla da rimproverare ai giocatori, hanno disputato una partita egregia anche se non abbiamo raccolto niente". Sull’emergenza destinata a continuare: "Sono situazioni da saper gestire, senza piangersi addosso, ci vuole pazienza, cercando risorse all’interno della rosa". La più grossa occasione per pareggiare il Modena l’ha avuta con Giovanni Zaro: "Ero convinto di avere fatto gol poi ho visto una mischia e di quello che è successo ho capito poco. In partite molto equilibrate contano i dettagli. Ci siamo trovati sotto di tre reti senza meritarlo. La prestazione c’è stata ma gli episodi ci hanno punito. I punti che ci mancano li raccoglieremo più avanti".

Rossano Donnini