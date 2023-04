Il rapinatore dei supermarket colpisce ancora

Sale la paura tra i cittadini: non si arresta, infatti, l’ondata di rapine che si stanno verificando sul nostro territorio. Ieri nel tardo pomeriggio si è consumata l’ennesima rapina a mano armata ai danni di un supermercato. Ad essere preso di mira, questa volta, è stato il Conad City di Limidi, in via per Limidi, nel territorio solierese. Erano circa le 18.45 quando un uomo, vestito di scuro, travisato in volto e con la mascherina chirurgica per coprirgli buona parte del viso, è entrato nel supermercato e con fare deciso si è diretto alle casse. Qui, armato di un coltellino che pare abbia puntato alla schiena di una delle due cassiere, ha minacciato la giovane intimandole di consegnarle il denaro contante presente nel registratore di cassa. Preso il bottino è scappato via a piedi, fuggendo in direzione della campagna. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno raccolto ogni elemento utile ai fini dell’indagine e dell’identificazione del malvivente, ascoltando i testimoni presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Questa ennesima rapina presenta il medesimo modus operandi che è stato seguito nei tre colpi messi a segno a Carpi in poco più di una settimana: giovedì della scorsa settimana ai danni del Conad City di via Galilei, sabato al Sigma di via Cuneo, e lunedì all’Md di Cibeno.

In questa settimana, con cadenza praticamente giornaliera, con la stessa dinamica sono state rapinate le cassiere del Penny di Correggio e dell’In’s a Novi di Modena. Sei in tutto, se uniamo le rapine nel territorio carpigiano a quello di Novi e Correggio. Sei colpi che potrebbero essere stati commessi tutti dallo stesso autore, una sorta di rapinatore seriale. Sì, perché a fronte del medesimo copione che si sta replicando, viene spontaneo chiedersi se si è di fronte alla stessa persona, o ad una banda o se i colpi siano frutto dell’emulazione di altri. Il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, martedì scorso ha scritto al Prefetto, chiedendo di "convocare con urgenza un Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza, per fare il punto sulla situazione che vive Carpi e per adottare le misure necessarie a contrastare il fenomeno della criminalità e a rassicurare la popolazione".

E’ stato invece arrestato dalla Polizia di Stato un 19enne senegalese, poiché ritenuto colpevole della rapina commessa ai danni della tabaccheria ‘Samarcanda’ di via Ugo La Malfa nella mattina di martedì. La sera stessa il senegalese fermato, dopo essersi disfatto degli indumenti e della pistola giocattolo, è stato rintracciato a Carpi, con parte del denaro e di un pacco di sigarette della stessa marca di quelle rubate, e poi portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo richiesta dalla Procura per le indagini preliminari. Maria Silvia Cabri