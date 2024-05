Il re del gol nel regno della Ferrari. Haaland e Bottura, pranzo stellare. Lo chef: "Che ragazzo eccezionale"

Cosa c’è di meglio che un pranzo nella culla della cucina modenese per cancellare l’ultima delusione sul campo?

L’avrà pensata così anche Erling Braut Haaland, asso norvegese del Manchester City che a pochi giorni dalla sconfitta di sabato nella finale di Fa Cup a Wembley contro i ’cugini’ dello United ieri è stato ospite a Maranello del ristorante Cavallino dello chef Massimo Bottura.

Un viaggio di piacere quello nella nostra terra per il super bomber, capocannoniere delle ultime due edizioni di Premier League prima con 36 reti (record assoluto) e poi quest’anno con 27, decisivo nel doppio titolo degli uomini di ’Pep’ Guardiola.

A tavola con Haaland c’erano anche l’avvocato Alberto Galassi, che è nel board del Manchester City, Enzo Ferrari junior (bisnipote del Drake, nipote di Piero e figlio di Antonella Ferrari, la sua primogenita), a cui l’attaccante ha regalato una maglia autografata dei Citizens e Antonella Ferrari oltre ad alcuni altri ospiti.

Il viaggio a Maranello dell’attaccante 23enne pare fosse strettamente legato al mondo Ferrari, di cui è un appassionato; ovviamente la presenza del calciatore ha attirato tanti curiosi in cerca di un selfie, non appena si è sparsa la notizia.

Per l’attaccante norvegese – capace di segnare 90 reti in 98 gare ufficiali col City e di mettere in bacheca anche una Champions lo scorso maggio contro l’Inter, oltre a un Mondiale per club a dicembre contro la Fluminense – non è la prima volta nella nostra provincia.

A novembre del 2022, infatti, era stato a Maranello per acquistare una Ferrari e aveva pranzato al ristorante Montana di Fiorano, accompagnato dal padre Alfie e da alcuni membri italiani del suo entourage. E’ possibile che la stella del calcio fosse a Maranello per acquistare un altro bolide targato Ferrari. Nel pomeriggio sarebbe, infatti, andato in fabbrica, sui motivi del tour c’è massimo riserbo.

Ma per prima cosa, ha voluto assaggiare la cucina modenese nel locale iconico di Maranello.

A fare gli onori di casa, ieri, lo chef stellato Massimo Bottura. All’interno del suo ’Cavallino’ oltre al tavolo di Haaland ce n’era anche un altro con i dirigenti della Ferrari che festeggiavano la recente vittoria al gp di Montecarlo in F1.

Proprio Bottura ha commentato con queste parole la visita di Erling Haaland: "Lui ama moltissimo le Ferrari e la cucina di Modena. È venuto perché ama Modena ed è rimasto entusiasta del pranzo. Ha detto che tornerà, persona gentile ed educata, anche con tutti i ragazzi dello staff. Veramente un ragazzo con i piedi per terra".

E per una giovane leggenda del calcio, ecco un altrettanto leggendario menu, firmato Bottura, appunto, tra tortellini, tagliatelle e rosette.

Un pit stop gastronomico.

