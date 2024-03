Il re del trekking conquista la Nuova Zelanda

Mentre ne scriviamo, immaginiamo Alberto Bellini, in quel di Auckland, Nuova Zelanda, stia riposando. E non solo per questioni di fuso orario, quanto perché il 28enne sassolese ha portato a termine un’impresa non da tutti, completando, con l’ultima tappa raggiunta e festeggiata una settimana fa, il Te Araroa (in inglese The Long Pathway), ovvero uno dei percorsi di trekking più selettivi – e suggestivi – al mondo, poco più di 3mila chilometri che Bellini ha percorso, in un centinaio di giorni, per gran parte in solitaria. Milletrecento chilometri il tratto meridionale, 1700 quello più settentrionale che lo ha portato al traguardo, natura incontaminata e paesaggi mozzafiato attorno a lui, percorsi ad una media tra i 28 e i 30 chilometri al giorno per Bellini che in una recente intervista aveva raccontato "il grande senso di libertà che ti da’ una cosa del genere" ma anche come, a volte, "buttare lo zaino giù da un dirupo e tornare indietro" sia stata più di una tentazione. Cui lui ha, tuttavia, saputo resistere. E’ partito, a dicembre, da una città che si chiama Bluff ma, scrivemmo quando a novembre demmo conto delle intenzioni del giovane sassolese, lui non ha mica bluffato, anzi. Bagaglio leggero, molta volontà, e altrettanta di mettersi alla prova, Bellini era stato ricevuto, per gli ‘in bocca al lupo’ del caso, anche dall’assessore allo sport Sharon Ruggeri e venerdi la sua foto con sullo sfondo Cape Reinga, estremità nord della Nuoza Zelanda, ha chiuso il cerchio. "Un percorso e un’avventura vissuti lungo 100 giorni indimenticabili", ha detto Bellini a Distretto Oggi, parlando sia dell’ultima tappa ("molto impegnativa soprattutto dal punto di vista mentale, con oltre 100 chilometri di spiaggia") che delle tante difficoltà incontrate nel corso dei 3028 chilometri di cammino. "Difficoltà tecniche, certo, ma soprattutto mentali, dove si vede bene che è la natura che la fa da padrone", ha detto ancora Bellini, che gli ostacoli principali li ha trovati "nel meteo ‘ballerino’ e nelle abbondanti piogge che gonfiavano spesso i letti dei fiumi obbligandomi a fermarmi in attesa di poter attraversare". Questa e altre problematiche, come alcuni percorsi difficilmente visibili, passano tuttavia in cavalleria, adesso che Bellini ha completato l’impresa, a margine della quale aveva anche promosso una campagna fondi online a beneficio di ‘Per vincere domani’ cui Bellini consegnerà quanto raccolto – siampo, ad oggi, poco sotto il migliaio di euro – una volta rientrato in Italia. "Prima – ha detto – mi riposo ancora qualche giorno, poi torno".

Stefano Fogliani