Il ’re’ del volo: "Gareggiare qui è meraviglioso"

Tanti appassionati ad assistere, piloti molto soddisfatti e un’organizzazione che si può dire abbia funzionato splendidamente, nonostante l’ombra del maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni di gare.

Si sono chiusi ieri – con l’attesissimo spettacolo ‘freestyle’ e la premiazione finale – i campionati europei Fai di Volo Acrobatico all’aeroporto di Pavullo. Come da previsioni, il podio è stato tutto francese: sul gradino più alto è salito Florent Oddon, con alle spallei Louis Vanel e Mikael Brageot. Oddon, oltre ad essere incoronato campione assoluto, ha trionfato anche nella categoria ‘freestyle’ che più di tutte ha fatto impazzire il folto pubblico del Paolucci. Nonostante il meteo incerto da giovedì a ieri, tutte le gare sono state concluse e il bilancio – come spiega il presidente di Aero Club Pavullo, Roberto Gianaroli – non può che essere estremamente positivo: "E’ davvero andato tutto bene perché abbiamo registrato presenze importanti per il territorio, con tanto pubblico che ha frequentato l’Appennino dopo essere accorso anche da Lombardia, Romagna e Veneto, e al tempo stesso raggiunto gli obiettivi tecnici per lo svolgimento di tutti e cinque i programmi di gara – sottolinea Gianaroli –. Il campionato, da regolamento, sarebbe stato valido con almeno due prove completate, proprio perché si sa – a causa delle incertezze meteorologiche – che è difficile portarne a termine di più. Arrivare a chiudere cinque programmi è stato perciò un grande risultato, a dimostrazione di come abbia lavorato la direzione gara e tutto lo staff dell’Aeroporto. Avevamo un po’ di margine in caso di maltempo, ma non tre giorni: abbiamo perciò sfruttato ogni minima finestra di tempo che intercorreva tra due temporali, anche ravvicinati, chiedendo un sacrificio ai giudici e tutta l’organizzazione".

A dare spettacolo nei cieli per una settimana, ieri con fumogeni e a ritmo di musica, sono stati 24 piloti di 10 nazionalità diverse che hanno preso parte alle gare. "Sono molto contento di aver trascorso questi giorni a Pavullo – ha detto il ‘re’ del volo acrobatico Florent Oddon –, e sono fiero di aver potuto incontrare tutti i piloti in un posto così meraviglioso. Tanta è la soddisfazione sia per la vittoria del titolo assoluto che della competizione ’freestyle’, quella su cui ho lavorato maggiormente per poter volare con la musica italiana in sottofondo. ‘Danzare’ sulle note di Andrea Bocelli sopra a Pavullo è stato sensazionale". "Ci siamo trovati benissimo, mi è piaciuto tutto molto, specialmente le specialità gastronomiche", ha infine scherzato Matteo Barbato, l’unico pilota italiano e tredicesimo classificato. Riccardo Pugliese