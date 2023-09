Il rebus candidature. Centrodestra a caccia di un sindaco civico che peschi voti a sinistra

Mentre il centrosinistra si dibatte tra fughe in avanti e richiami all’ordine, anche nel centrodestra si sta cominciando a muovere qualcosa per la corsa a candidato sindaco di Modena alle prossime amministrative. Gradualmente si inizia a fare chiarezza all’interno della coalizione, nel senso che la distribuzione dei pesi e i gradi di importanza, pur restando nell’ambito di un’alleanza, stanno entrando nella discussione.

Partiamo proprio dai partiti. C’è qualcuno tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega che potrà avere una maggior voce in capitolo? Questi sono i numeri modenese delle elezioni politiche di giusto un anno fa: Fratelli d’Italia 19,8%, Lega 5,4%, Forza Italia 4,8%. Difficile che in casa del partito della Meloni non si facciano pesare le percentuali, con un Michele Barcaiuolo che in effetti, a un eventuale tavolo di coalizione, se vorrà potrà alzare la voce. A maggior ragione pare lo possa fare con la Lega, che a livello regionale può già contare sulla ricandidatura di Alan Fabbri a Ferrara. In seno all’alleanza stanno già facendo capire che per i numeri che porta in dote in questo momento il Carroccio, avere un candidato in un comune delle dimensioni di Ferrara potrebbe già considerarsi un bottino soddisfacente. A Modena quindi il confronto sarebbe solo tra Fartelli d’Italia e Forza Italia, con i primi favoriti sui secondi per individuare un candidato.

Chi? Per il momento c’è un identikit, ma non ancora un nome. Per quello l’attesa potrebbe protrarsi almeno fino a gennaio, per non costringere il candidato uscito allo scoperto, a sobbarcarsi una campagna elettorale lunga fino ai primi di giugno. Una sfacchinata che rischierebbe di logorare chi la fa e di annoiare chi la ascolta.

Le caratteristiche però sembrano essere individuate: in prima battuta Fratelli d’Italia cercherà un candidato che allarghi il più possibile la colazione e perché no, peschi voti nei bacini della sinistra. Per intenderci, un candidato alla Guazzaloca a Bologna, l’esponente del centrodestra che riuscì per primo a rompere l’egemonia di sinistra nel 1999 nel capoluogo di regione. Al momento, viene in mente soprattutto un nome, l’ex presidente della Fondazione Paolo Cavicchioli, un personaggio che ormai da diversi mesi viene additato come possibile esponente del centrodestra. Se veramente si puntasse su di lui, a breve dovrebbero iniziare incontri a livello provinciale, regionale e nazionale per vedere di trovare la quadra.

E se il candidato civico interpartitico non dovesse palesarsi? Allora Fratelli d’Italia, che comunque avrebbe sempre il pallino in mano, passerebbe ad una candidatura politica, partendo da Michele Barcaiuolo e Daniela Dondi, per poi passare a tutti gli altri esponenti locali del partito.

Forza Italia starebbe a guardare? E’ ovvio che il benestare degli azzurri ci vuole, e anche da parte loro è arrivata l’indicazione di allargare la coalizione, cercando di guardare al centro più che a sinistra. Il tutto per cercare di arrivare nei primi mesi dell’anno ad una candidatura che regga una "lista del sindaco", sostenuta dalle liste dei diversi partiti di coalizione.