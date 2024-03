Il ’record del miglio’: "Una targa per ricordare la prima gara motoristica"

Ricorda il ’Record del Miglio’, prima manifestazione motoristica della storia cittadina’, che si svolse il 9 maggio 1909 sul rettilineo che dalla Crocetta porta a Navicello e che fu ripetuta l’anno successivo decretando una sorta di inizio di quella che diventerà la Motor Valley, la targa scoperta questa mattina presso l’area verde della filiale di Banco Bpm in via Torrazzi 8.

All’inaugurazione del monumento celebrativo hanno preso parte le istutzioni, il presidente della Fondazione Banco S.Geminiano e S. Prospero (Banco Bpm) Claudio Rangoni Machiavelli, l’amministratore unico di Aci Modena Antonio Tempesta, oltre all’autore dell’opera Alessandro Rasponi e all’ideatore Alessandro Socini.

La scopertura della targa è stata accompagnata da un corteo di auto storiche che ha percorso parte dell’antico tragitto del Miglio sulla via Nonantolana, da via dei Torrazzi fino al Navicello e ritorno, in una sorta di rievocazione storica della gara che fu. A guidare il corteo, costituito da circa una ventina di auto, la Stanguellini Barchetta 750 del Museo Stanguellini, in memoria di Francesco Stanguellini, fondatore dell’omonima casa, che corse entrambe le edizioni del Miglio. Mentre nell’area adiacente la targa era esposta una Fiat Tipo 6 del 1910 della Collezione Righini.

"Banco S.Geminiano e Banco S.Prospero, le banche che danno il nome alla Fondazione – ha detto Claudio Rangoni Macchiavelli– nascono una decina di anni prima di quel maggio 1909 e la loro storia si intreccia indissolubilmente con quella di questa città, della passione per i motori e anche di Enzo Ferrari a cui proprio la nostra banca staccò il primo assegno nel 1930 contribuendo a dar vita al sogno del Cavallino rampante".

Socini ricorda che "insieme al sindaco e all’assessore Andrea Bosi abbiamo voluto fortemente questa opera. Il Record del Miglio è un episodio della nostra storia di cui si parla poco, ma che a buon diritto può essere considerato come il ’Big Bang’ da cui è scaturita la Motor Valley. La Targa intende così segnare una coordinata temporale, quella del 1909 e del 1910, quando si tennero le due edizioni del Record, ma anche una coordinata spaziale: la via Nonantolana, che nell’arco di questi 115 anni è sostanzialmente rimasta uguale". L’opera riporta un bassorilievo realizzato da Rasponi, artista modenese autore dei busti del Parco Ferrari e premiato la scorsa estate al Concorso Italiano di Pebble Beach, e una frase evocativa di Socini, autore di ’L’altra terra dei motori’, libro pubblicato nel 2023 che ricostruisce proprio la storia del Record del Miglio e la sua ‘eredità’.