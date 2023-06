"Il recupero della memoria come atto d’amore verso le vittime"

"Una storia d’amore. Questo libro è, anche, una storia d’amore perché la ricerca della memoria è sempre una dichiarazione d’amore, quella che io ho fatto verso la mia bisnonna e la mia famiglia. Verso le mie origini. Un amore filiale, il recupero di una storia". Agnese Pini, giornalista – direttrice de La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e del Quotidiano Nazionale – così introduce il suo primo libro ‘Un autunno d’agosto’, presentato ieri sera all’auditorium Loria di Carpi nell’ambito della rassegna ‘Ne Vale la Pena’, presentata da Pierluigi Senatore. Il sottotitolo del testo bene delinea i temi analizzati: ’L’eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia. Una storia d’amore mentre la guerra torna a fare paura’. Il passato, l’estate 1944, a San Terenzo Monti, piccolo borgo tra l’appenino toscano e le Alpi Apuane, vengono uccise senza pietà per mano dei nazisti 159 persone, in prevalenza donne e bambini, tra le quali la bisnonna della scrittrice. E il presente, in un continuo e quasi ‘naturale’ rimando e parallelismo con la guerra in Ucraina. "Gli eccidi toccano gli ultimi, le persone comuni che diventano vittime di rappresaglia. I crimini di guerra si ripetono con uno stesso schema, al di là delle epoche storiche e colpiscono sempre i più deboli. È quanto successo sulla linea gotica nel 1944, a My Lai in Vietnam, o in Ucraina, a Bucha o a Bachmut. Il copione è sempre lo stesso. In Italia, dopo la guerra, c’è stata la volontà di dimenticare, di nascondere gli orrori di cui si sono macchiati anche gli italiani. Ma noi abbiamo il dovere di raccontare, di ricordare, di fare la morale alla storia".

Un altro tema affrontato nel libro è quello della ‘giustizia negata’: "La giustizia negata rappresenta una doppia ferita per chi è sopravvissuto, perché le vittime tendono ad autocolpevolizzarsi, a vergognarsi. – spiega Pini – L’assenza di giustizia ha contribuito a creare una memoria distorta: mia nonna è morta senza sapere chi fossero gli assassini di sua madre, e perché lo avessero fatto. Per lei, quello che era accaduto a San Terenzo Monti era la furia omicida del Male con la M maiuscola, che arriva, stermina e se ne va, senza avere un volto e un perché. E questo porta a una rielaborazione che assomiglia quasi a una fiaba nera, in cui il male non ha connotazioni umane. La giustizia non elimina il dolore, ma gli dà un senso, permette di razionalizzarlo. È il grande torto che è stato fatto ai sopravvissuti: aver preteso che andassero avanti dimenticando il dolore. Per questo il libro parla sì della guerra, ma i protagonisti sono le vittime. Chi erano? Di chi avevano paura? Chi amavano? Anche per questo ho scelto la forma del romanzo, per restituire loro empatia, emozioni, volti".

Maria Silvia Cabri