Il regalo di Natale del Vivaio Frateschi. Orto gratuito per famiglie bisognose

Cinque lotti di terra concessi a titolo gratuito ad altrettante famiglie che si trovano in difficoltà economica e che potranno così realizzare il proprio orto. L’idea parte da Federico Frateschi e dalla moglie Irina, del ‘Vivaio Garden Frateschi’ di via Traversa San Giorgio 16 a Carpi. "Da un po’ di tempo io e mia moglie Irina sentivamo il desiderio di fare qualcosa per le persone più svantaggiate – racconta Federico – ma che andasse ‘oltre’ la beneficenza. Qualcosa di concreto che restasse nel tempo e potesse anche un circuito virtuoso a beneficio delle stesse. E finalmente è nata l’idea, di cui ammetto siamo molto contenti". Quella dei Frateschi è una storica famiglia di vivaisti e fiorai di Carpi: Federico è la terza generazione (insieme al fratello Franco che ha il chiosco di fronte al cimitero, e alla sorella Paola con il negozio in via Dorando Pietri), dopo il loro padre, il mitico Giancarlo e il nonno Gino. "Dietro al nostro vivaio – proseguono Federico e Irina – abbiamo una biolca di terra che non utilizziamo. Per non lasciarla in colta e anche per sviluppare nelle persone la cultura (e la bellezza) della terra, abbiamo deciso di dividerne una parte in venti lotti (10 metri per 10) e darli in affitto annuale. Noi ci mettiamo l’acqua, la pacciamatura per evitare la crescita delle erbacce e anche…l’esperienza: saremo sempre presenti per dare consigli specie a chi è alle prime armi in tema di coltivazione dell’orto". "Visto l’entusiasmo che questa nostra offerta ha suscitato e – ammettiamolo pure – visti i prezzi attuali delle verdure, anche al supermercato, costi che stanno davvero creando molte difficoltà alle famiglie come ci raccontano i nostri clienti, abbiamo avuto una idea. Così dei venti lotti, almeno cinque saranno concessi gratuitamente a famiglie che, per un motivo o per un altro, si trovano in difficoltà e che ci faremo indicare da chi segue queste situazioni. A costo zero. E anche le piantine di verdura e altro saranno offerti. Ovviamente – sottolineano – non ci sarà diversità tra i lotti, per rispettare la privacy e soprattutto la dignità delle persone".

Maria Silvia Cabri