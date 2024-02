Il regista di ’Porcile’ di Pasolini: "Lo scontro tra genitori e figli in uno schema da tragedia arcaica"

‘Porcile’ di Pier Paolo Pasolini, con la regia di Nanni Garella e la coreografia Michela Lucenti, sarà protagonista fino a domenica al Nuovo Teatro delle Passioni di Modena. Un itinerario artistico e progettuale di ‘Arte e Salute’ e ‘Balletto Civile’, con la collaborazione produttiva Emilia Romagna Teatro ERT. Il dramma è ambientato nell’estate del 1967 a Godesberg, città della Germania nei pressi di Bonn, dove gli strascichi del nazismo sono ancora evidenti. Qui vive una famiglia borghese di ricchi industriali, i Klotz, il cui figlio Julian passa le giornate nel disinteresse e nell’apatia, un perfetto eroe tragico, destinato a soccombere per il suo orgoglio e la sua sfacciataggine, ma anche per il suo sincero legame con la natura che al tempo stesso sfida.

Garella, si può ravvisare in Julian un giovane Pasolini?

"In tutte le opere di Pasolini c’è sempre qualcosa di lui. Julian lo ricorda da giovane per questo infinito amore per la vita nonostante le difficoltà, le persecuzioni e le angherie, così come ricorda i giovani di oggi, nella contrasto tra ubbidienza e disobbedienza, consenso e non consenso. Al centro c’è lo scontro tra genitori e figli".

L’ambientazione è in epoca moderna, ma possono ravvisarsi i tratti della tragedia arcaica?

"La pièce pasoliniana ha tutte le caratteristiche e la potenza della tragedia antica, anche se collocata negli anni Sessanta. Pasolini non è un drammaturgo, è un poeta e un narratore. Quando decide di affrontare il teatro tenta di scavalcare la forma del dramma borghese e anche quella del teatro epico. Per fare ciò Pasolini si tuffa nella tragedia antica, scrivendo in versi le sue opere teatrali, e strutturandole non in atti, ma in episodi".

Infatti Porcile è suddiviso in tre episodi…

"Ho avvertito però il bisogno della presenza di un coro (tipico della tragedia), che appare soltanto alla fine per annunciare la morte improvvisa di Julian ed è costituito da un gruppo di contadini, tra cui immigrati italiani, che vivono e lavorano fuori dalla grande villa dei Klotz. Le vicende vengono così intervallate dalle parti corali e abitano una scena classica ed essenziale".

Entrano in scena qui i ballerini?

"Esatto, dalla mia esigenza del coro prende le mosse la collaborazione con il collettivo nomade e multidisciplinare ‘Balletto Civile’. Avevo bisogno del movimento e di una danza capace di coinvolgere i miei attori".

I suoi attori sono ‘speciali’

"Sono pazienti psichiatrici e al tempo stesso attori veri e propri, scritturati dal teatro. A volte si aggiunge qualche interprete esterno. Per recitare Pasolini ci vogliono interpreti molto bravi o, come nel nostro caso, attori particolari che manifestano il loro talento attraverso una leggera o pensante, in base a come la si vuole vedere, diversità. È proprio questa che li fa emergere dal chiacchiericcio del dramma borghese: sono pasoliniani per natura. Noi facciamo teatro, i medici fanno terapia. Siamo ‘basagliani’, reintegriamo queste esistenze nel mondo che le circonda, consentendo loro di riappropriarsi della propria vita, quella che la malattia ha tolto loro".

Maria Silvia Cabri