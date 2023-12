Il regista Giorgio Diritti presenta il film ’Lubo’

Serata d’eccezione quella di stasera al Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera (via Garibaldi 80) che riapre i battenti dopo un periodo di ristrutturazione: ospite speciale sarà il regista Giorgio Diritti con il suo ultimo film ‘Lubo’, presentato in concorso al Festival di Venezia 2023. Tre anni dopo il successo di ‘Volevo nascondermi’ con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue. Diritti è tornato dietro la macchina da presa per raccontare la vita di Lubo, un uomo che nel 1939 viene chiamato nell’esercito elvetico per difendere i confini nazionali dal rischio di un’invasione tedesca. Ai saluti del sindaco di Soliera Roberto Solomita, seguirà l’incontro con il regista bolognese a cura di Francesco Rossetti, quindi partirà la proiezione per un film che sfiora le tre ore di durata. L’ingresso è gratuito.