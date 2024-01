"Il reparto di ostetricia avrà un grande futuro"

Era ‘destinata’ all’ospedale Ramazzini di Carpi, e nello specifico all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, che porterà "sempre nel cuore". La dottoressa Giulia Pellizzari, fino al 30 novembre scorso è stata primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Ramazzini, per poi andare in pensione. Romana di nascita, dopo un’esperienza ventennale al San Camillo di Roma, nel 2008 ha iniziato il suo percorso presso l’Ausl di Modena, in particolare al Ramazzini, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia (sotto la direzione del dottor Masellis), dove è tornata (dopo un periodo nel mantovano) nel 2020 in qualità di Direttrice.

Dottoressa, il legame con l’Ostetricia e Ginecologia del Ramazzini era nel suo Dna. Dopo dieci anni, nel 2020, è rientrata come direttrice... Un ‘ritorno a casa’?

"Ho ritrovato i colleghi che mi hanno ri-accolta con entusiasmo. Sono tornata in un momento in cui il reparto aveva bisogno di una ventata di ‘novità’. Eravamo quasi tutte donne, e coprivamo una fascia di età vastissima. L’idea è stata da subito di fare qualcosa al femminile, nel pieno rispetto, ovviamente, del dottor Paolo Venturini, arrivato a Carpi nel 2008 e attualmente facente funzione".

È stata un mentore per i colleghi più giovani.

"Essere al fianco dei giovani medici, farli crescere, insegnare, trasmettere loro la mia esperienza. Una delle mie dottoresse mi ha regalato un’agenda che ha come motto: Il miglior modo per insegnare è fare’. Non solo fare vedere come si fa, ma farlo eseguire concretamente a loro".

Nel 2022 le associazioni femminili hanno espresso preoccupazioni sul reparto di Ostetricia Ginecologia, dato che sei ginecologhe (su 15) erano in maternità…

"Essendo un reparto ad assoluta prevalenza di donne, era prevedibile, e, se posso permettermi, auspicabile, che alcune delle dottoresse restassero incinta. Il periodo in cui ciò è successo è stato più o meno lo stesso, per cui ci siamo trovate con sei ginecologhe in meno. Una situazione che ha creato ‘difficoltà’ e che andava affrontata, specie considerando l’aggravarsi dovuto alla pandemia".

Come si è mossa?

"Siamo ricorsi ai medici gettonisti, nell’ambito delle cooperative. Ho valutato centinaia di curriculum: non bastava ‘fare numero’, per il mio reparto volevo professionisti molto preparati. Le dottoresse poi, dopo il parto, sono tornate al lavoro, e stiamo arrivando all’azzeramento graduale dei gettonisti. Nel frattempo, passata l’emergenza sanitaria, anche tutti i servizi hanno ripreso a funzionare a pieno ritmo".

La notizia del suo pensionamento ha suscitato preoccupazioni sulla sorte del reparto, specie con riferimento a ospedali vicini…

"Non ho alcun timore che il reparto possa chiudere. Anzi, funzionerà benissimo. Nel 2023 nell’Ausl di Modena (in pratica a Carpi, ndr) abbiamo avuto 1031 parti (598 donne italiane e 433 straniere). Conosco i professionisti e mi auguro che il prossimo primario sia il dottor Venturini".

I suoi programmi?

"Carpi resta la mia città: prosegue il mio impegno nella Fondazione Cassa di Risparmio, nell’ambito del Consiglio di indirizzo, ma soprattutto voglio dedicarmi al volontariato in ambito medico".

Maria Silvia Cabri