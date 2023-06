Il reportage sulla tv Usa "Mostro la vostra città al pubblico americano"

di Stefano Marchetti

"I fell in love with Modena, mi sono innamorata di Modena. È una città meravigliosa, tutta da scoprire. E penso che gli americani debbano scoprirla sempre più...".

Parola di Kathy McCabe, esperta di viaggi e conduttrice televisiva fra le più amate degli States, capace di raccontare l’Italia e le sue bellezze a milioni di lettori e telespettatori a stelle e strisce. Da più di vent’anni ha creato "Dream of Italy", un magazine di viaggi e un sito internet dedicato tutto all’Italia e ai suoi tesori, e da alcune stagioni questa sua esperienza si è trasformata anche in un programma tv, diffuso dalla Pbs e anche da Amazon Prime negli Stati Uniti.

In questi giorni Kathy – che già nelle scorse settimane aveva visitato Modena con la sua troupe – è tornata in città per nuove ‘scoperte’ del suo seguitissimo programma. L’abbiamo incontrata accanto al teatro Comunale, proprio mentre stava ultimando alcune riprese presso l’iconico monumento dedicato a Luciano Pavarotti: "Avevo pensato di dedicare una puntata a Modena, ma ci siamo resi conto che il materiale è talmente tanto, e così ricco e interessante, da meritare ancora più attenzione – ci ha raccontato –. E così realizzeremo almeno un paio di puntate su Modena che verranno messe in onda il prossimo autunno".

Sul suo profilo Instagram, seguito da migliaia di followers, Kathy McCabe ha già ‘rivelato’ alcune delle tappe del suo viaggio modenese. È salita per esempio sulla Ghirlandina, ha passeggiato fra le strade del centro, rimanendo colpita dai colori degli edifici, "yellow, red, terracotta, orange, very enchanting, incantevoli", ha filmato anche il carnevale incontrando la Famiglia Pavironica, è stata accolta al teatro Comunale dove il bel canto è di casa. E naturalmente è andata a far visita a Massimo Bottura e Lara Gilmore, sia all’Osteria Francescana che a Casa Maria Luigia: insieme allo chef, che l’ha fatta salire a bordo della Ferrari, ha visitato anche il caseificio Rosola. Martedì pomeriggio è tornata alla Francescana per alcune riprese ai piatti "che richiedono inquadrature a regola d’arte, perché sono vere e proprie opere d’arte".

"Sono felice di essere a Modena – aggiunge Kathy McCabe –. Tutta l’Emilia Romagna è una terra meravigliosa, dove c’è anche una grande cura per l’accoglienza turistica. Spero che sempre più statunitensi possano apprezzarla come ho fatto io. Ma forse anche gli italiani dovrebbero scoprirla ancor di più...".

E magari, anche loro, innamorarsi di Modena come ha fatto lei.