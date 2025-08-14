Il respiro del mare: "Tra suoni e disegni trionfa la natura"

A un mese dall’apertura, sta riscuotendo ampi consensi ’A Mare’, la bipersonale di Daniela Alfarano, artista modenese, e del regista Daniele Pignatelli. più di mille persone hanno finora visitato gli spazi del complesso San Paolo, in cui è allestita. Il progetto vede la sinergia tra la proiezione in continuo dell’art film ’Mare 1’, di Pignatelli, con l’installazione immersiva che raccoglie 120 ‘mari’ realizzati a grafite su carta da Alfarano.

Alfarano, come siete riusciti a far dialogare le vostre modalità espressive?

"Credo che il comune denominatore sia la resa della sensazione di unicità che deriva dalla contemplazione del mare. Per quanto riguarda l’installazione di Daniele Pignatelli, è realizzata in pellicola super - 16mm, con la direzione della fotografia di Alessandro Feira Chios. Le immagini e il sound - design sono state create da Sing Sing Studio di Francesco Vitaloni. Quando si avvia l’installazione, la combinazione fra suono e immagini diviene sempre differente. Così lo spettatore assiste a qualcosa di unico e irripetibile, come quando si trova in natura".

Quale significato ha per lei il mare?

"Mi porto dentro il mare da quando vivo, poi cinque anni fa ho iniziato a disegnarlo, quasi ad occhi chiusi. Ho ricercato tutti i mari della mia vita, raccogliendoli e mi sono accorta che quello che stavo disegnando era sempre lo stesso. Il mare è tutto, è mistero, buio e luce, attese e ritorni, vita e morte".

Ci può spiegare la tecnica che utilizza?

"Ho riscoperto un assoluto nel disegno, che ritengo la mia forma moderna di linguaggio, capace di contenere nella stessa opera ’forma e sostanza’. La mia forma è il riappropriarsi della tecnica del disegno, puro e immediato: grafite su carta. Grafite perché nel chiaroscuro trovo la giusta intensità".

La mostra, visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 20, vedrà un periodo di pausa a cavallo del Ferragosto.

c.b.