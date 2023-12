Il respiro della foresta. Un viaggio in Tibet

Al Filmstudio 7B di Modena, stasera alle 21 appuntamento con il film di Jin Huaqing ‘Il respiro della foresta’ , proiettato in versione originale sottotitolata. Si tratta di uno straordinario documentario che tratteggia i particolari dell’annuale ritiro di migliaia di monache tibetane, svolto in piccole abitazioni in legno, che puntellano il vasto altopiano del Tibet. Con una delicatezza straordinaria, la telecamera si apposta nel Monastero Yarchen insieme alle donne. Il loro è un coro, un collettivo, un corpus spirituale.