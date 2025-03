Il restauro della tela è in presa diretta

Domani e domenica, dalle 15 alle 18, nelle sale espositive del Museo Civico di Modena, prende il via il restauro in diretta del ‘Gesù addormentato sulla croce’ di Antonio Randa (foto), pittore bolognese allievo di Lucio Massari e Guido Reni. L’intervento è reso possibile grazie al sostegno del Museo Marmottan-Monet di Parigi dove la tela, al termine del restauro, sarà esposta nella mostra ‘L’empire du sommeil’.

Per il Museo modenese si tratta del terzo appuntamento con il restauro aperto al pubblico: l’obiettivo dei cantieri a vista è quello di coinvolgere il pubblico in attività fondamentali per il museo, ma che solitamente non si vedono e non sono conosciute.

A livello iconografico, l’immagine di ‘Gesù Bambino addormentato sulla croce’ trova ampia diffusione in campo devozionale. In questo caso la tela segue un’invenzione di Guido Reni diffusa attraverso una serie di stampe. Gli strumenti della croce quali i chiodi, la corona di spine e le tenaglie, prefigurano la passione di Cristo.

L’opera, che grazie alla firma presente sul cartiglio può essere riferita al raro pittore bolognese Antonio Randa, è stata donata al Museo Civico dal marchese Giuseppe Campori nel 1887.