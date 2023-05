Il revival dei mostri del Giappone "Vi spiego perché piacciono"

Sarà Toshio Miyake, professore di Lingue e letterature del Giappone e della Corea - Università Ca’ Foscari di Venezia - ad incantare il pubblico della Fondazione San Carlo oggi pomeriggio alle 17.30. ‘Mostri del Giappone. Figure dell’alterità e dell’identità’ è il titolo della sua conferenza che rientra nella rassegna ‘Gli animali nelle tradizioni religiose. Rappresentazioni, simboli e culti tra sacro e profano’. "Nel Giappone contemporaneo – spiega il professore - è in atto negli ultimi decenni un prolungato boom dei mostri che attraversa ambiti eterogenei, dai più informali e popolari, a quelli più accademici e istituzionalizzati, fino a travalicare i confini nazionali e alimentare un immaginario mostruoso globalizzato made in Japan. Da una parte si assiste ad una proliferazione di nuovi mostri, prodotti da un’industria culturale sempre più transmediale, sorretta dall’intersezione fluida e cumulativa di manga, anime, videogiochi, cinema, letteratura, arti visive, merchandising ecc. Oltre ai remake di mostri moderni ormai ‘classici’, come il dinosauro radioattivo Godzilla e la sua progenie di kaiju (bestie gigantesche), sono pressoché innumerevoli le versioni postmoderne e inedite: i robot esoterico-apocalittici di Neon Genesis Evangelion, l’esercito tascabile dei Pokemon, i fantasmi inquietanti dello J-Horror, le creature fantastiche del regista Miyazaki Hayao, i giganti antropofagi di Isayama Hajime, i mostri superflat dell’artista Murakami Takashi". "D’altra parte, in un’ottica più interna - prosegue Toshio Miyake - il repertorio forse ancora più ricco di mostri autoctoni premoderni o tradizionali è sottoposto ad un revival senza precedenti. Feste religioso-comunitarie dedicate al tengu (mostro demone della montagna) o al kappa (mostro-folletto dell’acqua) per rianimare località rurali o montane in declino". "Di fronte a questa attualità dei mostri in Giappone può nascere l’interrogativo: quali sono i motivi di tale ricchezza nel passato e nel presente e il perché di tanta attenzione rivolta ai mostri? Che cosa rivelano i mostri del Giappone? E perché piacciono così tanto anche all’estero? Sono gli interrogativi cui cercherò di dare risposta, partendo dai nessi reciproci fra autorappresentazioni in Giappone ed eterorappresentazioni del Giappone mediati dai mostri e dalla mostruosità in generale, cercando di capire che cosa possono dire i mostri di noi stessi".

Maria Silvia Cabri