Il ricavato della serata musicale al gattile "In onore di Eleonora, amava gli animali"

"Ringraziamo gli amici di Eleonora Brambillla, il maestro Antonio Leoni e il Cotton Club di Modena per l’offerta fatta a favore del Gattile, in ricordo di Eleonora e del suo amore per i gatti. Grazie a Eleonora e a chi le ha voluto bene. L’amore è anche questo".

Pierangela Ferrari, presidente del Gattile di Carpi, esprime il suo ringraziamento per il gesto di generosità voluto dalla famiglia della giovane carpigiana Eleonora che ha scelto di devolvere il ricavato di una serata musicale a sostegno del Gattile.

"Siamo davvero molto grati alla famiglia - prosegue Pierangela -. A fronte di tutte le spese che dobbiamo affrontare, donazioni come questa sono per noi un grosso aiuto".

Oltre alle spese veterinarie, il Gattile deve sostenere anche ingenti spese per le bollette dell’energia elettrica: "In sei mesi abbiamo speso quello che normalmente pagavamo per un anno intero, una situazione che comincia a diventare insostenibile".

m.s.c.