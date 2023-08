Il ricordo degli amici: "Lorenzo era riservato ma sempre disponibile"

La notizia della sua morte tragica si era diffusa già nella tarda serata di mercoledì, tra lo sconcerto e l’incredulità, per diventare una triste conferma con il passare delle ore. La comunità carpigiana è sotto choc per la scomparsa di Lorenzo Setti, 56 anni, morto mercoledì pomeriggio in valle Antigorio (Piemonte), nel Verbano-Cusio-Ossola, mentre stava effettuando un’escursione ai piedi del monte Giove, nel territorio comunale di Premia. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è caduto facendo un volo di una quindicina di metri mentre cercava di riportarsi sul sentiero principale da cui si era involontariamente allontanato. Inutili, purtroppo, i soccorsi. A dare l’allarme pare sia stata la compagna che era con lui. Lorenzo Setti era molto conosciuto e stimato a Carpi, specie per la sua passione per lo yoga di cui era maestro. "Dal momento in cui abbiamo avuto notizia dell’accaduto ci siamo attaccati al telefono con la speranza di sentire la sua voce, che si trattasse di un equivoco – raccontano alcuni amici – ma gli squilli suonavano sempre a vuoto e quel silenzio risuonava terribile in noi". Lorenzo Setti ha dedicato la sua vita alle grandi passioni, lo yoga, che per un certo periodo ha insegnato nella palestra New Club di Soliera (durante la precedente gestione), la montagna, la famiglia, e il suo amato cagnolino. Abitava in pieno centro storico e spesso lo si vedeva passeggiare con il suo amico a quattro zampe.

"Quante chiacchiere abbiamo scambiato incontrandoci nelle passeggiate con i nostri rispettivi cani. Una persona gentile, rispettosa, educata", ricorda una residente di corso Roma. Ieri mattina presto l’ex moglie e il figlio ventenne sarebbero partiti in direzione Premia per la triste pratica del riconoscimento della salma. "Abbiamo condiviso i tempi della palestra a Soliera – ricorda una collega – gli orari erano ‘sfasati’ ma non mancava mai un sorriso e una parola gentile da parte sua. Lui, anche in coerenza alla disciplina che insegnava, lo yoga, era molto riservato, a differenza mia che facendo corpo libero mettevo musica a tutto volume: ricordo con tenerezza le volte che mi bussava per chiedermi di abbassare un po’ la musica… Abbiamo anche organizzato alcuni eventi insieme, ma lui era sempre molto molto riservato". Oltre all’insegnamento, Setti ha lavorato in alcune grandi realtà metallurgiche del territorio. Ora si attende di conoscere maggiori dettagli sulla tragica caduta e sul ritorno della salma a Carpi.

Maria Silvia Cabri