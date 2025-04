Il ricordo dei pellegrini vignolesi: "Regalammo al Santo Padre le ciliegie da offrire ai poveri"

Tra i milioni di ricordi che evoca la scomparsa di Papa Francesco tra i fedeli di tutto il mondo, ce n’è anche uno tutto vignolese, come la consegna di un cesto di ciliegie di Vignola al Santo Padre, e con una precisa finalità: "Per i poveri".

A ricordare il curioso e felice episodio è la stessa Mirella Graziosi, commerciante vignolese e responsabile dell’associazione "Gruppo pellegrini devoti di San Pio", che mercoledì 12 giugno 2013, a pochi mesi dall’elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio, organizzò un viaggio a Roma con una cinquantina di fedeli per l’udienza settimanale del papa, appunto con il preciso intento di cercare di consegnare al pontefice una cesta di ciliegie "made in Vignola".

In quello stesso anno, peraltro, proprio le ciliegie di Vignola avevano ottenuto il prestigioso marchio Igp (indicazione geografica protetta). Oggi, una commossa Mirella ricorda: "Fu un’esperienza irripetibile, dove l’emozione prevalse. Ricordo che Lorenzo Prampolini, un componente del nostro gruppo, si era barricato dietro a una transenna che delimitava il percorso del papa e non si mosse da quella posizione privilegiata, per cercare di potere attirare l’attenzione del Santo Padre. Tutti noi stavamo fremendo. Io e altre del nostro gruppo eravamo salite su alcune sedie affinché la nostra voce avesse più intensità. Di fronte a noi stava un gruppo di argentini, e comprensibilmente al primo giro del pontefice, per quanto ci fossimo impegnati, non riuscimmo a farci sentire e ad attirare la sua attenzione. Tuttavia, al secondo giro di Papa Francesco sul percorso prestabilito, credo che la nostra ovazione arrivasse fino al Cielo..Lorenzo urlò qualcosa del tipo: "Francesco prendi le ciliegie, prendile per i poveri!".

Il Santo Padre sorridente si fermò e, compiaciuto, disse direttamente a Lorenzo di consegnare alla sua scorta la cesta che aveva confezionato la signora Salsi, con scritto "Vignola con le ciliegie". Scoppiai in lacrime per l’emozione. Il Santo Padre poi ci benedisse ringraziandoci e, noi, continuavano a dirgli di darle ai poveri. Infine, quando ripassò nella nostra posizione, simpaticamente guardò ancora verso di noi e ci fece con una mano il segno dell’"OK". Fu un’emozione intensa – prosegue Mirella - di condivisione e vicinanza al Santissimo Padre, che oggi è un commosso ricordo di un Uomo profondamente amabile. È stato un Pastore sempre attento al suo gregge. Al nostro gruppo, rimane l’orgoglio di avere rappresentato Vignola con il frutto che ha ci dato prestigio in tutta Europa, arricchendo l’economia del nostro paese".