Il ricordo dell’eccidio a 79 anni di distanza

Sabato prossimo a Vignola è in programma la commemorazione dell’eccidio di Pratomaggiore, a 79 anni di distanza. Come da tradizione, sono stati invitati a partecipare alunni e insegnanti delle classi quinte delle scuole primarie del territorio. Alle 10 è previsto il ritrovo presso il monumento che ricorda l’eccidio degli otto partigiani, in piazza Caduti di Pratomaggiore, in località Bettolino. Le note della Corpo bandistico di Marano accompagneranno la deposizione della corona al cippo dei caduti, alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni partigiane e combattentistiche.