Il ricordo di Alice in piazza Grande "Era allegra e sempre sorridente"

di Valentina Reggiani

"Siamo qui per parlare di Alice, di com’era veramente. E’ andata fuori una sera ed ora mi trovo a parlare con la sua fotografia". Commozione e un dolore che non se ne andrà mai. Ieri, in occasione delle celebrazioni per la festa della donna i parenti e gli amici di Alice Neri, la giovane mamma barbaramente ammazzata a Concordia, hanno voluto rendere onore a lei e a tutte le donne attraverso un ritrovo in piazza Grande, davanti alla pietra Ringadora.

Tra le lacrime Patrizia Montorsi, la mamma di Alice ha ricordato come ogni 8 marzo lei e l’amata figlia si scambiassero colorati mazzi di fiori. "Mi ricordo tutti i fiori che mi regalava per la festa delle donne e che io regalavo a lei; con tanti bigliettini che conservo ancora. Sono e sarà sempre orgogliosa di lei perchè io mia figlia la conosco da quando è nata, io l’ho guardata negli occhi 24 ore su 24. Anche dopo, quando è diventata mamma e si è sposata perchè stava tantissimo tempo con me, anche con la bambina. Avevamo un bellissimo rapporto: era una ragazza splendida e solare. Se ti incontrava per strada e ti conosceva ti veniva incontro, salutandoti e scherzando. Era molto affabile con le persone ed era sempre disposta ad aiutare chi le chiedeva aiuto. Ho una pianta che Alice mi regalò per la festa della donna quattro, cinque anni fa: era bellissima, con i fiori rosa. Era rimasto solo il verde: non erano mai sbocciati i fiori fino a quest’anno: sono sbocciati tutti i fiori rosa di mia figlia. E’ una donna, e come donna è stata uccisa e anche cancellata. Oggi, se fosse qua, le vorrei dire: sei sempre la mia donna".

Alla manifestazione era presente anche un idraulico che aveva lavorato a casa di Alice: "Dava confidenza a tutti e con tutti sorrideva. Non ho mai fatto tante risate in un posto di lavoro come quando ero da lei e voglio che la gente se la ricordi con il sorriso". Il fratello, Matteo ha sottolineato come l’8 marzo sia la giornata più idonea di tutto l’anno per cercare eventualmente di sensibilizzare l’ opinione pubblica. "Vogliamo ricordarla per quello che era: Alice era una ragazza sempre allegra, solare e con la voglia di vivere che le è stata portata via. I ricordi più belli che ho con lei? Il suo modo di essere sempre stupidina e autoironica. Era capace di farle e ridersele; era uno degli aspetti più belli di lei". L’amica di famiglia e collega della mamma di Alice ha spiegato come la volontà, ieri, in piazza, fosse quella di celebrare Alice come donna. "Magari questa sera sarebbe andata a ballare con le amiche, oppure sarebbe rimasta in famiglia con la figlia e il marito – afferma Raffaella – non lo sapremo mai purtroppo ma è giusto riportare l’attenzione su Alice, che è stata come cancellata".