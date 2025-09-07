Il ricordo di Angela Adani: "Fin dal ’79 ho comprato le collezioni Armani. Una fortuna conoscerlo"

Da più di 40 anni gestisce la boutique di piazza Mazzini insieme al marito Amos. E da altrettanti anni aveva sviluppato un rapporto di stime reciproca con Giorgio Armani, il re degli stilisti scomparso pochi giorni fa. Angela Adani deve riavvolgere il nastro per tornare al primo incontro con Armani. Ma il ricordo è ancora vivo.

"Era il 1979 e mi trovavo nel suo showroom di corso Venezia. Seduta sulle scale con lui, un suo collaboratore e mio marito Amos, firmai l’ordine per ricevere la sua collezione. Era già conosciuto nel mondo della moda, aveva aperto un suo negozio a Milano nel ’76. L’esplosione a livello internazionale sarebbe arrivata da lì a poco, ma già in quell’anno il suo marchio di fabbrica era ben delineato: stile minimal ma allo stesso tempo elegantissimo. Si diceva che vestiva la donna da uomo, con giacca e pantalone, eppure riusciva ad esaltarne la femminilità. Diceva che la donna, per come si vestiva, non doveva essere notata ma ricordata. In questa frase c’è tutto il suo modo di ideare gli abiti. Per quei tempi era un innovatore, ed era vero, vedevi un suo abito e non te lo scordavi".

Attento al dettaglio, inflessibile con chi lavorava con lui. "Tutto vero – conferma Angela Adani – Con i suoi collaboratori era molto severo. E controllava di persona ogni più piccolo particolare. Prima delle sfilate, controllava le modelle una per una, sistemando una manica, raddrizzando un accessorio, dando un ombra di fard in più o sistemando i capelli. Tutto doveva essere come voleva lui. Con noi negozianti era gentilissimo, quando ci incontrava per prima cosa ci chiedeva se avevamo già preso un caffé. Penso che apprezzasse il mio gusto e il mio modo di lavorare, lo capiva dalle scelte degli abiti che facevo. E’ un motivo in più per me per essere triste, abbiamo perso il numero uno delle moda, quello che proprio grazie al suo stile ha coniato il termine stilista. E il suo stile era inconfondibile. Riconoscevi le sue giacche dal retro del colletto, che girava in ovale intorno alle spalle, vedevi subito il colore che lui stesso aveva inventato, quella via di mezzo tra grigio e beige che ha fatto storia. Non amava i colori eccessivi, anche se, con la nascita dell’Emporio Armani, rivolgendosi a un pubblico più giovane era andato anche su tinte più vivaci. Ma sempre con tonalità spente e pastellate. Lavorare e crescere con lui per me è stata una fortuna".

C’è poi un particolare che, secondo Angela Adani, caratterizza lo stile Armani: "Quando un cliente sceglieva un suo abito, era sicuro di non sbagliare mai. Sapeva che non si sarebbe mai sentito fuori luogo, in qualsiasi situazione. Credo che una figura come la sua non ci sarà mai più. E’ cambiato il mondo della moda, oggi ci sono i direttori creativi la cui unica preoccupazione è farsi notare, facendo molto chiasso. Non vestono più, semmai travestono e l’eleganza ne risente. E durano poco. Armani è durato cinquant’anni guadagnandosi la palma di numero uno. E nella nostra boutique da oggi c’è una vetrina dedicata a lui. Un omaggio dovuto.