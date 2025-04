Il ricordo di Edmondo Berselli ’Venerati maestri’ torna in libreria

Nel mondo quasi ieratico degli intellettuali, le categorie (e gli status) sono tre. All’inizio sei una ‘bella promessa’, magari pure un giovane che fa faville, si fa notare, lascia scommettere su di sé e sul suo futuro. Poi passa qualche anno e, a forza di pontificare sui giornali o in tv, diventi il ‘solito stronzo’. Solo a pochi fortunati, il valore e soprattutto l’età concedono di assurgere allo stadio più alto, quello di ‘venerato maestro’. Quasi un intoccabile.

Dicono che sia stato Alberto Arbasino – lui che aveva sempre lo stiletto affilato – a coniare questa bizzarra gerarchia. Di sicuro quasi vent’anni fa, nel 2006, Edmondo Berselli, giornalista, editorialista e scrittore modenese, dedicò ai ’Venerati maestri’ uno dei suoi libri più riusciti, una ’operetta immorale sugli intelligenti d’Italia’. E si divertì a dileggiare simpaticamente tutta una casta di benpensanti, narratori, guru di ogni genere, Magris e Baricco, Calasso, Citati e Cacciari, Benigni e Nannimoretti (sì, scritto tutto di seguito), e pure Franco Battiato. In questi due decenni alcuni di loro ci hanno lasciato, altri sono ancora sulla cresta dell’onda, ma di ‘venerati maestri’ sono comunque ancora piene le platee dei talk show.

Bene ha fatto, dunque, l’editore Quodlibet a riportare in libreria ’Venerati maestri’ di Berselli, un libro dove "ce n’è per tutti quei personaggi pubblici ancora viventi, parlanti e onnipresenti che sanno il futuro e non ci prendono mai – scrive in copertina Ermanno Cavazzoni, curatore della collana ‘Compagnia Extra’ –, si presentano come maestri ma sono come i playboy dei rotocalchi, famosi per un’estate e poi più nulla, patetici residuati sbiaditi, fatti di vanterie". È tutto, semplicemente, "soltanto un cabaret", annotava Berselli, non senza un pizzico di amara desolazione.

Sono trascorsi quasi vent’anni dal libro (che prossimamente verrà presentato in alcune iniziative pubbliche) e fra pochi giorni, venerdì 11 aprile, saranno 15 anni dalla scomparsa di EddiBi, come si firmava sull’Espresso. Eppure sembra ieri, anche perché l’acume della sua scrittura resta ancora più che mai attuale. "Molti continuano sempre a notare la lungimiranza di Edmondo, la sua capacità di interpretare, anzi di leggere in anticipo, i cambiamenti della politica, della società, della cultura e del costume", sottolinea la moglie Marzia Barbieri. E per questo, "tanti lo sentono ancora presente – aggiunge –. Quando lo scorso settembre gli è stata dedicata una piazza a Castelnuovo Rangone, Ilvo Diamanti ha detto che lui ama dire ‘Edmondo è’, e non ‘Edmondo era’, perché ancora continua a parlare con i suoi scritti, sempre di profonda attualità".

Proprio quegli scritti di cui l’associazione Amici di Berselli, in questi anni, ha curato la catalogazione e la digitalizzazione: sono centinaia e centinaia di articoli di tante testate (da ’Il Resto del Carlino’ fino a ’La Stampa’ e ’La Repubblica’) che Berselli ha firmato negli anni, i suoi contributi alla rivista ’Il Mulino’, le pagine dei suoi libri, tutto un repertorio di intelligente creatività che si può consultare in rete, anche servendosi di un utile motore di ricerca. "Il mio desiderio e il mio auspicio è che tutto l’archivio di Edmondo, le sue carte e la sua produzione estremamente ampia possano trovare anche una collocazione ‘fisica’ stabile, come un patrimonio culturale a disposizione degli studiosi – aggiunge Marzia Barbieri Berselli –. Per mantenere sempre viva la sua profonda eredità intellettuale".