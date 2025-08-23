Il ricordo di Massimo Cacciari: "Affamata di dialogo e cultura. Ha dedicato se stessa al Festival"

Di primo mattino, il professor Massimo Cacciari apprende da noi la notizia della scomparsa di Michelina Borsari, e all’altro capo del telefono lo sentiamo particolarmente commosso: "È un grande dolore – ammette –. Sapevo della sua malattia ed eravamo preparati alla possibilità che potesse accadere: in questo momento provo davvero un dolore molto forte". Massimo Cacciari è fra i grandi protagonisti del FestivalFilosofia, fin dalle primissime edizioni, all’inizio del millennio: le sue lezioni sono sempre fra le più attese e seguite. "Michelina era una grande amica – racconta –. L’ho conosciuta già negli anni in cui dirigeva la Fondazione San Carlo e aveva iniziato a pensare al festival: sono trascorsi praticamente trent’anni. In questi decenni ci siamo incontrati e confrontati tante volte: lei stessa ha presentato diversi miei libri in varie città, abbiamo partecipato insieme a iniziative culturali come quelle organizzate da Ivano Dionigi all’università di Bologna. Un lungo sodalizio".

Dal 2020, dopo la scomparsa di Remo Bodei e Tullio Gregory, il professor Cacciari è divenuto membro del comitato scientifico del festival, insieme a Marc Augé (venuto poi a mancare nel 2023), Barbara Carnevali e la stessa Michelina Borsari. "Michelina era straordinaria – confida il professor Cacciari –. Di lei ho sempre ammirato la cultura vastissima e per nulla accademica. Era una donna realmente affamata di cultura e di dialogo, senza alcuna prosopopea. Al FestivalFilosofia ha dedicato veramente tutta se stessa. Quando veniva scelto il tema della nuova edizione, lei era quella che studiava di più: leggeva e rileggeva testi di studiosi da convocare al festival, individuava le possibili declinazioni della parola chiave, aveva una grande capacità di interrogarsi e di ascoltare gli altri, una speciale apertura mentale".

E c’è un’altra qualità di Michelina Borsari che il professor Cacciari ama ricordare: "Faceva davvero sentire tutti a casa. Al festival io mi sento a casa, ed era così anche per Remo Bodei e per tanti altri docenti e studiosi che sono stati ospiti a Modena. Il FestivalFilosofia per buona parte è sempre stato figlio suo, e rimarrà sempre la sua creatura preferita. Sarà molto duro continuare senza di lei".

Stefano Marchetti