Il ricordo di Paola Manzini:: "È stata un esempio per tutti"

A 16 anni di distanza dalla sua scomparsa, avvenuta il 22 gennaio 2009, è ancora molto forte nella comunità locale il ricordo dell’onorevole Paola Manzini. Stefano Vaccari e Andrea Ghiaroni, della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena e di Vignola, hanno dichiarato: "Sono passati 16 anni dalla scomparsa di Paola Manzini, ma il tempo trascorso non ha attenuato la memoria della passione civile, dell’impegno per le istituzioni, dell’energia per realizzare gli obiettivi e più in generale delle sue capacità che sono tutt’oggi un esempio per tutti noi". Manzini è stata questore della Camera dei Deputati, assessora a Scuola e Pari opportunità in Regione, vicepresidente della Provincia. L’ex compagno ed ex sindaco di Modena, Muzzarell: "Una donna straordinaria, una politica acuta, aperta, preparatissima".