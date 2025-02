Il rientro di Mandelli: "Poteva andare meglio"

È stato dopo quasi 3 mesi un rientro amaro per Andrea Mandelli. "Siamo molto rammaricati – spiega – perché abbiamo fatto una buonissima prova contro una squadra forte, le occasioni le abbiamo avute, è stato un fulmine a ciel sereno il gol subito. Sono tre punti lasciati per strada. Era una gara che poteva dire tanto per il nostro futuro e la sconfitta fa male. Nel finale poi loro si sono chiusi dietro e non siamo riusciti a trovare il pari. La mia gara? È difficile parlarne dopo una sconfitta così, ma sono contento per aver riassaporato il campo, non sono state settimane facili ma mi hanno dato una grande mano".

PROGRAMMA. La 9^ di ritorno: Pineto-Vis Pesaro 1-1, Spal-Campobasso 1-2, Gubbio-Legnago 0-3, Carpi-Pianese 0-1, oggi (12,30) Milan U23-Pescara, (15) Torres-Pontedera, Ascoli-Ternana, (17,30) Sestri-Lucchese, Entella-Perugia, domani (20,30) Rimini-Arezzo. Classifica: Entella 58, Ternana (-2) 54, Torres 53, Vis Pesaro 50, Pescara 47, Pianese 44, Arezzo 40, Pineto 39, Rimini (-2) 37, Gubbio 34, Campobasso, Pontedera e Ascoli 33, Carpi 32, Perugia e Lucchese 29, Spal (-3) 24, Milan U23 22, Sestri e Legnago 19.