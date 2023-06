"Il rischio è ospitare solo eventi minori"

Hanno votato il nuovo protocollo d’intesa sul ModenaFiere, a favore i gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa verde – Verdi e Modena civica); astenuti Gruppo indipendente per Modena, Alternativa popolare e Modena al centro; voto contrario per Lega Modena, Movimento 5 stelle, Forza Italia e Fratelli d’Italia (assente Modena sociale).

Sono diversi i consiglieri comunali intervenuti nel dibattito che ha fatto seguito alla presentazione della delibera. Aprendo gli interventi per Lega Modena, il capogruppo Giovanni Bertoldi ha sostenuto che "dovrebbe essere Bologna Fiere ora a farsi carico degli investimenti sulla struttura e non il Comune e la collettività". Stefano Prampolini ha espresso "dispiacere" per "la possibile fine della storia di un polo fieristico che ha 150 anni alle spalle". Il timore è che, vista la centralità di Bologna Fiere, a Modena "vengano destinati solo eventi minori".

Anche Elisa Rossini, annunciando il voto contrario di Fratelli d’Italia, ha fatto presente che "la situazione attuale è figlia di un quadriennio di perdite che iniziano nel 2018: forse qualcosa di meglio di poteva fare, con la possibilità di affrontare la fase della pandemia con maggiore solidità".

Per Giovanni Silingardi (M5s) "è necessaria una seria riflessione sul futuro del polo fieristico". L’attuale situazione, infatti, ha un pregresso "nelle scelte di piani industriali che anche in epoca pre Covid hanno determinato bilanci negativi". Il consigliere, pur sottolineando la crisi del sistema a livello nazionale, ha tuttavia ricordato l’esempio virtuoso di Parma Fiere "capace di chiudere il 2022 con un utile di 4,5 milioni". Per il Pd, Antonio Carpentieri ha sottolineato che la votazione del documento da parte del Consiglio rappresenta un’assunzione di responsabilità: "Non possiamo rassegnarci di fronte a questa situazione – ha rilevato – né possiamo rinunciare a ogni possibile utilizzo futuro del quartiere fieristico di proprietà comunale. Aderendo al protocollo, quindi, non si agisce solo a favore della Fiera di Modena ma si ribadisce la centralità del polo per le imprese e per la collettività".