Il ritorno della Bonissima. Piatti tradizionali e vegani alla kermesse del gusto

Tre giornate di degustazioni, showcooking e laboratori: torna La Bonissima. La 15a edizione del Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi animerà anche quest’anno Piazza Grande da oggi domenica: i profumi, gli aromi e i sapori del territorio si intrecceranno per la prima volta anche con le proposte della cucina vegana. L’evento, patrocinato dal Comune di Modena e organizzato con la collaborazione della Camera di Commercio, è un’opportunità per rafforzare il legame tra cultura e imprese. Territorio, tradizione e tipicità sono, da ormai 15 anni, le linee guida del Festival. "La Bonissima è molto più di una manifestazione enogastronomica – afferma l’assessore Paolo Zanca– è un racconto vivo e profondo della nostra identità". I visitatori aumentano ogni anno: il festival è un’occasione per assaggiare le specialità culinarie modenesi. Stando alle statistiche, negli ultimi tre anni, il numero di visitatori provenienti dall’estero è aumentato del 30%. Tra gnocco, salumi, liquori e tanti altri prodotti, sono più di 30 gli espositori presenti per raccontare la tradizione modenese. "Parliamo di un evento unico nel panorama nazionale – illustra l’organizzatore Pietro Storchi – abbiamo avuto il rinnovo da oltre il 70% dei produttori, ciò significa che è una manifestazione viva. Sono previste complessivamente 70 ore di esibizioni, di cui 18 appuntamenti ufficiali e 36 ore di degustazioni e laboratori". Un legame tra storia, cultura e arte, che quest’anno presenta una novità: la cucina vegana. La chef Stefania Camurri presenterà una vasta proposta di ricette della cucina modenese rivisitate in chiave vegana. "È una sfida che richiede curiosità – racconta la chef Camurri – si pensa sempre che un vegano si limiti a insalata e pomodori, ma i piatti più strutturati sorprendono sempre anche gli onnivori. In programma quest’anno abbiamo la rivisitazione del ragù e del lardo: speriamo di stupirvi". Il programma si apre con ‘Le eccellenze a tavola’ di Pier Luigi Roncaglia, un percorso seguito attraverso gli stand, con assaggi e spiegazioni dei prodotti attraverso la loro storia e alla scoperta della qualità. A seguire, tanti altri appuntamenti, tra cui la tradizionale premiazione della Confraternita del Gnocco d’Oro, che ogni anno premia giornalisti, direttori di testata, critici enogastronomici e chef. Sono quattro i premi che verranno consegnati sabato 18: riceveranno il riconoscimento lo street chef Daniele Reponi, il giornalista Enzo Radunanza, il responsabile di Wine Academy ad Alma Ciro Fontanesi e gli imprenditori Rina Mattioli e Luca Stramaccioni. "È importante guardare anche al passato: ci piace capire cosa facevano i nostri avi con questi ingredienti straordinari – racconta Luca Bonacini, giornalista e Gran Maestro della Confraternita del Gnocco d’Oro – oggi molte abitudini sono scomparse, ma il nostro obiettivo è preservare questa specialità e la sua unicità, mantenendo viva la memoria di una tradizione che racconta la nostra identità".