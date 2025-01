Il ritorno della Lotteria Italia. Boom di biglietti venduti. Oltre 105mila in provincia

Anche quest’anno la Lotteria Italia si è dimostrato essere un appuntamento seguitissimo, e molto amato, da tutti gli italiani. Basta pensare che soltanto nella nostra provincia, sono stati staccati oltre 105mila biglietti. Un numero davvero consistente, che conferma ancora una volta l’interesse per questo evento.

Ma tantissimi, infatti, sono stati coloro che hanno voluto tentare la sorte e incrociare le dita in tutto il Paese, sperando di appropriarsi così del tagliando vincente: lungo lo Stivale, infatti, sono stati venduti oltre 8,6 milioni di biglietti per l’edizione 2024 -2025, con un aumento del 28% rispetto a quella precedente, quando ne furono acquistati 6,7 milioni.

Se scorporiamo i dati a livello regionale, l’Emilia-Romagna ha staccato un totale di 802.580 tagliandi, mentre il Lazio risulta essere la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti con circa 1,6 milioni di tagliandi. Segue la Lombardia con 1,3 milioni.

Tornando all’Emilia-Romagna, la provincia di Bologna si conferma leader con 297.720 tagliandi (+33%), seguita dalla ‘nostra’ Modena che come sottolineato in precedenza, registra 105.110 biglietti acquistati (+26%) e Parma a 88.540 (+33,3%). Come si legge nei dati, la regione – segnala Agimeg – ad aver fatto segnare la crescita maggiore dei biglietti venduti è il Molise, con il +39,1%, seguita dalla Campania, con il +36,4%. Tra le singole province, la crescita maggiore la mette a segno Oristano (+52,3%), seguita da Iserna (+49,7%). Il valore più basso si registra invece a Biella (+7,3%) e Massa Carrara (+13,3%).

Da segnalare inoltre, per sottolineare ulteriormente l’interesse per questo appuntamento, anche la forte crescita della vendita dei biglietti della Lotteria Italia online, passata dai 149.706 della scorsa edizione ai 216.903 della Lotteria Italia 2024-2025, per un +44,9%. Ma le curiosità non finiscono qui: dal 2002, ricorda l’agenzia Agimeg, non sono stati riscossi premi per circa 31 milioni di euro. Il record negativo è detenuto dall’edizione del 2008 nella quale, per quanto risulti assurdo, non venne ritirato il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma.

r. m.