Il ritorno di Baroni con ’Luoghi comuni’

Otto anni dopo, il cantautore sassolese Marco Baroni (foto) torna con un nuovo disco, ’Luoghi comuni’, e lo fa presentandolo di persona oggi al Mondo Musica di Veggia di Casalgrande. Sedici anni dopo la partecipazione a Sanremo Giovani, Baroni incontrerà i fan dalle 16 nel tempio dei vinili del distretto ceramico per presentare il nuovo disco e firmare le copie a chi lo comprerà: "L’album è un’insieme di emozioni diverse, dalla solitudine al continuo confronto con gli altri – racconta il cantautore sassolese –. Diciamo che racconta bene gli ultimi anni vissuti e lascia trasparire di sicuro la voglia di fare ancora della musica una parte centrale della mia vita". Il disco è prodotto da Valerio Carboni per l’etichetta Sorry Mom ed è distribuito dalla Sony.