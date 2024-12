Il ritorno di Mascelli ’La musica nel cuore’

‘La musica del cuore’. Questo il titolo del nuovo romanzo di Cinzia Mascelli (foto), romana ma modenese di adozione. Mascelli presta servizio in questura a Modena come funzionario dal lontano 1990 ma è anche una autrice stimata e premiata. Dopo ‘La forza della speranza’, Mascelli ha dunque presentato recentemente il nuovo testo edito da Pav Edizioni, pubblicato lo scorso 29 novembre. Come per il precedente romanzo, la copertina è stata dipinta dalla stessa autrice.

Il racconto si svolge in Austria nel 1895. Su un treno che procede verso Vienna, viaggia una giovane ragazza che sta per iniziare la sua nuova vita: diventare una pianista affermata. La strada, però, si presenta faticosa e irta di pericoli ma Etrin, questo il nome della protagonista, la percorrerà ad ogni costo. Supportata dall’amica marchesa Lustran, che la accoglierà con affetto nel suo palazzo, la protagonista si troverà ad affrontare un nuovo mondo caratterizzato di invidie, gelosie e differenze sociali.

Il romanzo – che contiene anche alcuni disegni dei personaggi realizzati da Mascelli – è stato presentato alla fiera Plpl di Roma lo scorso 7 dicembre. Durante la presentazione l’autrice ha ricevuto un premio per uno dei suoi diversi racconti pubblicati in altrettante antologie.