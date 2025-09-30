Il ritorno di Montezemolo. Docufilm sull’ex presidente: "La mia amata Ferrari"

di LeoTurriniDa quando, ormai più di dieci anni fa, Sergio Marchionne, per volontà degli azionisti, lo sostituì bruscamente ai vertici della amatissima Ferrari, beh, l’avvocato Montezemolo ha deliberatamente diradato le sue…apparizioni nel Modenese. Una scelta ben precisa, come una volta mi ha confidato: "È troppo forte il rimpianto per una terra che ho amato e amo tantissimo – ipse dixit – Per me l’Emilia, Modena e Maranello significano casa, sarà così per sempre. Rivedere certi luoghi che mai avrei voluto lasciare è una fitta al cuore…".

Non deve stupire e paradossalmente non è una contraddizione, allora, il fatto che l’ex presidente della Ferrari, che guidò tra il 1991 e il 2014 governandone la spettacolare trasformazione, non deve stupire, dicevo, che Montezemolo abbia scelto Modena come palcoscenico per la presentazione del docufilm ’Luca-Seeing Red’, un viaggio attraverso le emozioni più intense di una vita da copertina. L’appuntamento è per questo giovedì alle 19 al Forum Monzani.

L’opera, realizzata insieme al giornalista britannico Chris Harris, è già stata salutata dagli applausi a Milano e a Londra e prossimamente farà... sosta anche a Roma. Ma vuoi mettere con Modena?

La memoria. Un giovanissimo Montezemolo arrivò dalle nostre parti all’alba degli Anni Settanta. Il Vecchio di Maranello lo aveva voluto come direttore sportivo, accanto al geniale Mauro Forghieri, che era il direttore tecnico. "Non ho mai dimenticato quella esperienza – ha raccontato l’avvocato nel docufilm – Quando nel 1975 vincemmo il mondiale con Lauda, sperimentai la commozione di Enzo Ferrari. E l’entusiasmo dei meccanici che parlavano in dialetto ma che si facevano capire benissimo dagli stranieri…".

Il ritorno. Poi ci fu un’altra vita, il ritorno da presidente, quasi un quarto di secolo speso in groppa al Cavallino. Rafforzando il legame con il territorio, anche attraverso l’impegno al vertice di Confindustria Modena. "Ne diventai presidente nel 1996 – sospira l’avvocato – Ho avuto modo di apprezzare lo spessore della classe imprenditoriale, il valore delle maestranze, il dinamismo di gente che ha sempre scommesso sul futuro. Ho conservato amicizie che resistono all’usura del tempo, all’ombra della Ghirlandina".

Gli ex. È vero e non è retorica: la Ferrari ’di Montezemolo’ è rimasta nella memoria collettiva e sarebbe riduttivo attribuire la…resistenza della Memoria alla semplice contabilità delle vittorie in pista, che adesso hanno smesso di arrivare.

C’è di più, fidatevi. Come dimostrerà la presenza, dopodomani al Forum Monzani, di oltre cinquanta ex protagonisti di quella storia nazionalpopolare. Tutti gli uomini del Presidente, verrebbe voglia di scrivere, evocando il titolo di un famoso libro e di un celebre film con Robert Redford e Dustin Hoffman.

Interpretando se stesso, il Montezemolo modenese d’adozione non se la cava male, sul grande schermo. Peccato che la Ferrari non abbia accordato ai produttori della pellicola il permesso di girare scene all’interno della fabbrica di Maranello Ma questo, per l’appunto, ci rimanda ad un classico della vita: non tutte le belle storie hanno pure un lieto fine.E non per colpa di Luca.