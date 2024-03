Il ritorno di Nesti: "Mi candido a sindaco"

Per la carica di sindaco di Pievepelago scende in lizza il dottor Italo Nesti, 69 anni, che già ricoprì tale carica dal 1995 al 2004 alla guida d’una coalizione di centro-destra. Apprezzato geologo a livello internazionale, lo Studio Geotecnico Nesti ha al suo attivo, nel suo specifico ambito di competenza progettuale e d’assistenza cantiere, importanti opere come una mega centrale elettrica in Dubai.

Cosa la spinge a ricandidarsi sindaco?

"Dopo numerose considerazioni, mi sono risolto a pensare positivamente alla mia candidatura e ad annunciarla, supportato da un vasto consenso all’interno del Gruppo che da tempo si era attivato per darle definizione con una lista civica e in alternativa all’attuale amministrazione Ferroni. Mi auguro che si possa ora continuare con spirito condiviso per un successo elettorale che dia un futuro di grande speranza al nostro Comune, in settori di rilievo per il nostro territorio e la comunità e che, accanto al consolidamento di servizi primari, si possano recuperare posizioni perdute più degne e prestigiose tra le località con vocazione al turismo e allo sport".

Nel dettaglio?

"Consolidamento servizi scolastici e sanitari, recupero della capacità di attrarre turismo e sport nel capoluogo, a S.Anna e nelle altre nostre belle frazioni. Il recupero di un’impiantistica preziosa con uno sguardo alle stagioni tutte e al decoro urbano. Rinnovato impegno nelle manifestazioni culturali, per le quali vorremmo avere nuovamente un ruolo d’eccellenza. Senza dimenticare una viabilità che agevoli il turismo e ci avvicini ai luoghi di servizi primari. Sostegno alla imprenditoria locale specie giovanile, che abbia voglia di investire qua per lavorarci e viverci".

Ci racconta le precenti esperienze da sindaco?

"Per nove anni mi sono confrontato da sindaco in una esperienza vissuta con grande intensità e impegno. Nel 1995 tra i primi atti sulla mia scrivania ci fu il pignoramento di tutti i beni immobili del Comune perché restavano da chiudere vecchie vicende giudiziarie che hanno poi drenato miliardi di lire, sottraendole ad investimenti e miglioramenti dei servizi. Abbiamo pazientato e lavorato per la ripresa, cercando molte risorse al di fuori di quelle proprie del Comune, convinti che le nostre sarebbero state, e ancora saranno, insufficienti per un disegno ampio e importante. Fu avviato il progetto ‘scuola sport’ con ski college, frutto di un’idea della Fisi e del suo presidente Gaetano Coppi".