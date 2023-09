Il ritorno di re tortellino "Viaggio nella tradizione"

È tutto pronto per la quarantaduesima Sagra del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, la manifestazione organizzata dall’associazione La San Nicola, col patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, che animerà le giornate castelfranchesi da giovedì prossimo, 7 settembre, fino a domenica 17. Ieri mattina, nella cornice del castello di Panzano, è avvenuta la presentazione ufficiale, alla presenza del presidente de La San Nicola, Gianni Degli Angeli (presente fin dalla prima edizione), del sindaco Giovanni Gargano, dell’Oste 2023 nonché vice presidente di Piacere Modena e "maestro sfoglino", Claudio Guidetti, della presidente dell’associazione Maestre Sfogline Sergina Caponcelli, della direttrice artistica del corteo storico, Rita Gherardi, e della sarta degli abiti del corteo storico, Anna Gazzotti. La sagra di quest’anno sarà come sempre contraddistinta anche da un ricco programma di intrattenimento musicale, che per la serata d’esordio prevede in piazza Garibaldi alle 21,30 l’esibizione del Gruppo Spettacoli Bazzano con "Dance around the world", per venerdì 8 un concerto omaggio a Franco Battiato, per sabato 9 un tributo agli Abba e per domenica 10 un concerto tributo a Vasco Rossi. Domenica 10 e lunedì 11 settembre, alla Sagra del tortellino tradizionale si assocerà anche la kermesse Motori & Sapori. Entusiasta per la sua quarantaduesima volta Degli Angeli, che dopo avere ricordato "qui da noi si sente il rumore del mattarello per fare la pasta", ha anche annunciato una grande novità: in piazza Garibaldi 6 sarà aperto già durante la sagra (poi l’inaugurazione avverrà in autunno) un locale che fungerà da vera e propria vetrina per La San Nicola, dove non solo saranno effettuate le vendite mensili di tortellini, ma dove si potranno fare dimostrazioni di come si tira la pasta, a beneficio di turisti e visitatori.

Il sindaco Gargano ha rimarcato lo spirito di "comunità" che anima da sempre questo appuntamento, mentre la Caponcelli ha fornito qualche numero: preparati per la sagra 2023 "dai 20 ai 25 quintali di tortellini". L’Oste 2023, Guidetti, ha rilevato: "La nomina che mi riguarda è un onore ma anche un impegno, per contribuire a diffondere questa cultura emiliana e modenese del saper fare". Rita Gherardi, infine, ha ricordato che quest’anno il corteo storico dell’ultima domenica della sagra avrà anche la novità di una voce narrante, che illustrerà ai presenti il mito di fondazione del tortellino di Castelfranco Emilia.

