Il ritorno sui banchi. Gli alunni di Savignano ’ospiti’ di Mattarella:: "Una grande emozione"

di Jacopo Gozzi

Grande emozione per la delegazione di alunni dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Savignano sul Panaro, che lunedì pomeriggio, a Forlì, ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di apertura del nuovo anno scolastico. Il Capo dello Stato si è recato nel capoluogo romagnolo in segno di vicinanza verso le comunità colpite dalla terribile alluvione di maggio: un giorno di festa, ma anche il riconoscimento del contributo di solidarietà offerto dagli studenti in quei tragici momenti. "È stata un’esperienza emozionante – le parole di Gennaro Scotto di Ciccariello, dirigente scolastico del Comprensivo di Savignano – sia per i ragazzi, sia per gli adulti presenti. Il nostro istituto è stato scelto per rappresentare le scuole della Provincia di Modena: la chiamata dell’Ufficio scolastico è stata una sorpresa, ma è un riconoscimento per il lavoro di tanti insegnanti che ogni giorno promuovono progetti di grande valore. Uno su tutti? Il Consiglio Comunale dei Ragazzi: un’occasione importante per formare i cittadini del futuro".

Alla cerimonia, infatti, c’erano quattordici alunni, alcuni scelti tra il Consiglio Comunale dei Ragazzi, altri, tramite sorteggio. "Da anni – dichiara Paola Malaguti, docente referente del progetto – cerchiamo di promuovere una scuola realmente inclusiva. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’attività che si realizza in collaborazione con l’amministrazione comunale e il centro giovani Link: uno strumento per educare i ragazzi alla cittadinanza attiva".

Entusiasti gli alunni che hanno partecipato alla cerimonia: "Ero seduta tra la ginnasta Sofia Raffaeli e il pallavolista Simone Giannelli – racconta Valentina – e non sono mancate le sorprese: abbiamo ascoltato l’esibizione dei The Kolors e conosciuto la cantante Malika Ayane, che abbiamo incontrato di nuovo durante una sosta sulla via del ritorno: l’abbiamo invitata a Savignano per mangiare le tigelle con noi: speriamo che venga".

"La giornata – spiega Lisa – è stata molto interessante e coinvolgente: abbiamo ascoltato le parole del Presidente e conosciuto, da vicino, molte celebrità". Un buon inizio per l’Istituto Comprensivo Pertini, che promuove da tempo progetti virtuosi rivolti a tutta la comunità scolastica. "Quando sono arrivato, l’anno scorso – prosegue il Dirigente scolastico – mi è giunta la richiesta di riattivare le Officine Graziosi, laboratori pratici svolti in orario extrascolastico, che in passato erano il fiore all’occhiello tra i progetti dell’istituto: abbiamo predisposto immediatamente le attività di arte, musica e teatro e, avendo la fortuna di avere in organico docenti molto preparati in materia di robotica, abbiamo aggiunto alcuni laboratori sulle discipline Stem. Ancora, l’anno scorso, grazie a un’iniziativa svolta in collaborazione con Ennesimo Film Festival, i ragazzi della primaria e della secondaria hanno prodotto brevi telegiornali collegati a diverse figure delle vittime della mafia". "In futuro – conclude il preside – vorremmo ampliare questi progetti per implementare il legame della scuola con il territorio e coinvolgere sempre più alunni".