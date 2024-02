Il Rolo espugna Castelfranco. Gol decisivo di Maletti

Virtus Castelfranco

2

Rolo

3

VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Zironi, Marconi, Ceccarelli (23’ st Caselli), Casarano (37’ st Fiorentini), Palmiero, Mantovani, Nait (26’ st Cantarello), Bertetti (13’ st Giordano), Ferrara, Timperio (37’ st CalabrÚ). A disposizione: Cavallini, Pepe, Di Marcello. All.: Marchetti.

ROLO: Grigoli, Ranieri (13’ st Galli), Errichiello, Buffagni, Maletti, Budriesi, Serroukh, Tamagnini, Fiocchi, Lari (35’ st Marani), Poligani (23’ st Faraci). A disposizione: Galeazzi, Annarumma, Amura, Palma, Lotti, Fofana. All.: Ferraboschi.

Arbitro: Budriesi di Bologna.

Reti: 14’ pt Serroukh (R), 39’ pt Fiocchi (R), 47’ pt Ferrara (V), 8’ st Bertetti (V), 19’ st Maletti (R).

Note: ammoniti: Palmiero (V), Nait (V), Tamagnini (R).

Il Rolo espugna Castelfranco Emilia dopo una partita piacevole e ben giocata da entrambe le squadre. Reggiani più cinici e ben messi in campo, Virtus che reagisce dopo un doppio svantaggio ed un rigore sbagliato, ma che viene sorpreso da un guizzo di Maletti. La cronaca. Al 14’ passa il Rolo, Serroukh approfitta di un’indecisione da parte di Casarano, conquista palla e, dai venti metri, lascia partire un tiro che si infila nel sette. Al 17’ sugli sviluppi di un corner, Budriesi strattona Bertetti a due passi dalla porta, l’arbitro concede il penalty, sul dischetto va Ferrara ma il suo tiro è parato. Al 39’ il Rolo raddoppia, tiro di Fiocchi deviato da un difensore della Virtus quel tanto che serve per spiazzare Gibertini. Al 47’ del primo tempo la Virtus trova il gol che riaccende le speranze: Ferrara anticipa l’estremo difensore avversario all’altezza del vertice destro dell’area piccola, tocco leggero e palla in rete. Al 53’ la Virtus agguanta il pari: corner da sinistra, Bertetti anticipa tutti e di testa mette alle spalle di Grigoli. Al 64’ ospiti nuovamente avanti, sempre da angolo, stavolta E’ Maletti, sul secondo palo in spaccata a mettere la palla in rete.