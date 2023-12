Il romanzo giallo di Cecilia Gozzoli

Tra le nuove scrittrici che, in questo periodo, si sono cimentate col romanzo giallo, c’è anche la savignanese Cecilia Gozzoli, avvocatessa con studi a Milano e Londra, che è approdata in libreria col suo primo romanzo, dal titolo "Intrigo nella City" (Stefano Termanini editore). Il libro è già disponibile nelle librerie Mondadori e Feltrinelli on line, nonché sulla piattaforma Ibs. "Ciò che ho scritto – spiega l’autrice – è frutto della mia immaginazione, ma prende spunto da fatti di cronaca d’attualità che sono avvenuti in uno dei miei luoghi di lavoro, appunto la City londinese, vero e proprio cuore finanziario della capitale britannica".

Tra fallimenti di banche d’affari e suicidi di famosi banchieri, la protagonista del romanzo si muove si muove in una Londra sorprendente, dove si avvertono anche echi "made in Italy".