Il rombo della solidarietà. Emozioni da campioni per bambini con fragilità

Dopo il taglio del nastro di ieri mattina, il rombo ’benefico’ delle due ruote riecheggia anche oggi al parco Novi Sad di Modena grazie alla mototerapia; fino al primo pomeriggio è possibile sperimentare anche la pet therapy, la green therapy, e numerosi laboratori esperienziali. La terza edizione di ’Togo - Joy of life’ è un abbraccio collettivo per le persone più fragili e una festa per l’intera città e il mondo del volontariato. Ancora una giornata dedicata principalmente ai bambini e alle persone in cura o con disabilità nel corso della quale si dà spazio alle terapie complementari – che possono affiancare ma non sostituire le cure mediche – in particolare al loro potere di coinvolgimento, per stimolare la comunicazione, le relazioni sociali e il buonumore. La bellezza dello sport, il brivido della velocità, i sorrisi di chi sa spingersi oltre gli ostacoli sono ingredienti del weekend di Togo, durante il quale numerosi motociclisti professionisti – gli ’amici di DaBoot’ – danno la possibilità di provare la mototerapia. Oggi numerosi ospedali italiani adottano questa attività in reparto come appuntamento fisso e nella nostra provincia, proprio grazie a Togo, la moto elettrica di Max Bianconcini è entrata nei reparti di pediatria del Policlinico e dell’ospedale di Sassuolo per portare gioia ai bambini ricoverati. Il team dei campioni di DaBoot, oltre a proporre la mototerapia, si esibisce in diversi spettacoli di motocross freestyle in cui si assiste alle evoluzioni delle moto a decine di metri di altezza.

Per i bambini più piccoli sono poi a disposizione delle mini moto elettriche e un circuito ad hoc per trasformarsi in piloti per un giorno in tutta sicurezza. Ma ci sono anche altre terapie complementari: i volontari di Fanep propongono la pet therapy con cinque levrieri salvati dai maltrattamenti in Spagna, Regno Unito e Irlanda. Con un percorso creato ad hoc con piante di limone è possibile provare anche la ’green therapy’, basata sulla consapevolezza che l’ambiente naturale può avere un effetto positivo sul benessere psicologico delle persone.

Molte le associazioni presenti: in un’area a cura di Ludo Labo bambini e genitori possono sfidarsi con i giochi da tavolo, in scatola e addirittura quelli in legno di una volta. E poi, grazie ai Vigili del Fuoco di Mirandola i più piccoli provano l’emozione di essere pompieri per un giorno, ma possono anche mettere le ’mani in pasta’ con laboratori culinari a cura della Frolleria. Immancabile l’area food & beverage e naturalmente la musica.

L’evento è ideato e organizzato da FAS Security Solution, col patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, ModenaFiere, BolognaFiere Group, Panathlon, Biohabitat; Magni Telescopic Handlers e BolognaFiere Group sono i main sponsor dell’evento a ingresso libero e aperto a tutti.