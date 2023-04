Il rombo di due Ferrari per ’testare’ la nuova strada

Anche due ‘Ferrari’, ieri mattina, a ‘testare’ la qualità degli asfalti e la percorribilità della nuova strada, aperta al traffico, che, all’altezza di via Nuvolari, collegherà via Giardini a via Grizzaga, dalla quale si accede anche alla Pedemontana.

La nuova arteria, accanto alla quale corre, parallela alla sede stradale, una pista ciclabile, è lunga circa 500 metri, e da una parte garantisce una nuova connessione tra assi viari strategici per il territorio, dall’altra ridisegna la viabilità di quella zona. "Grazie a quest’opera, realizzata dall’azienda Ferrari nell’ambito del suo ampliamento, il traffico in quell’area potrà ora defluire in modo più ordinato. Inoltre, la pista ciclopedonale e la fermata dei bus realizzate lungo la nuova arteria favoriranno ulteriormente le alternative all’auto", le dichiarazioni del sindaco Luigi Zironi a margine del ‘taglio del nastro’ che ha consegnato ai maranellesi un’opera richiesta e attesa. Alla strada e alla ciclabile si aggiungono tra l’altro, come opere di urbanizzazione già previste, un parcheggio multipiano, ora in costruzione, e altri stalli per la sosta a raso delle vetture, che nel complesso garantiranno a Maranello 1269 nuovi posti auto, 427 dei quali ad uso pubblico. "I nuovi parcheggi in corso di realizzazione – aggiunge Zironi – decongestioneranno la sosta nelle zone residenziali più vicine. Di fronte ad un cambiamento che sta interessando un’area produttiva fondamentale per Maranello, anche in termini occupazionali, l’obiettivo è cogliere per la nostra città tutte le opportunità offerte da questa trasformazione".