Il Rotary Club dona una carrozzina

Evento decisamente "brillante", ma anche rivolto alla solidarietà, quello organizzato l’altra sera dal Rotary Club di Vignola-Castelfranco Emilia-Bazzano. All’agriturismo Casa Selene Rocchi sono stati protagonisti alcuni pezzi unici della maison Damiani Gioielli. Per l’occasione la giornalista Maria Grazia Palmieri ha intervistato Monica Barbato (nella foto a sx), gemmologa dell’azienda. Presente tra gli altri anche Paolo Bencivenga, store manager di Bologna per Damiani. Tante le curiosità emerse durante la serata, con un "viaggio" tra i diamanti proposto da Barbato. Nella stessa occasione, sono stati raccolti tra i soci 1600 euro coi quali sarà acquistata una carrozzina per tetraplegici per la residenza per anziani "Il Pellicano" di Bazzano. m.ped.