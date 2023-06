Il Rotary premia la ricercatrice Carra

La professoressa Serena Carra si è aggiudicata il prestigioso busto in bronzo di Alberto III Pio, Signore di Carpi, realizzato dallo scultore Merighi, assegnato dal Rotary Club di Carpi.

E’ stata scelta dalla Commissione, presieduta da Graziano Malagoli "per i brillanti risultati ottenuti – si legge nella motivazione – con le sue ricerche sulle proteine le cui alterazioni sono associate all’insorgenza di malattie neurodegenerative e neuromuscolari". Il premio, consegnato dalla presidente del sodalizio Marika Mestieri, è giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione.

Istituito dal Rotary Club di Carpi nel 2005, vuole essere un riconoscimento annuale destinato a personalità carpigiane che nel campo dell’arte, della letteratura, del giornalismo, dell’imprenditoria, della ricerca, dello sport si siano particolarmente distinte, contribuendo, "in tal modo a far meglio conoscere la nostra città, a promuoverne lo sviluppo culturale, economico e sociale".

Non nuova a questi prestigiosi riconoscimenti la Carra in passato ha già ricevuto il Premio per giovani ricercatori della fondazione americana contro le Atassie Spinocerebellari (2008), il Premio dalla Comunità Europea International Reintegration Grant (2009), il Premio Rita Levi Montalcini, Programma Rientro dei Cervelli (2010), il Premio Ferruccio Ritossa Early Career Award da parte della Società Internazionale Cell Stress Society International (2017) e il Premio alla carriera The Giovanni Armenise Harvard Foundation and AirAlzh (2022).

Alle spalle una solida esperienza di ricerca all’estero in Olanda e Canada, Carra oggi insegna Biologia molecolare all’università di Modena e Reggio Emilia. Per questo alla cerimonia di consegna era presente il rettore Unimore Carlo Adolfo Porro.

Alberto Greco